Madagascar: Inah - Sortie de son premier album « Ho Doria »

Inah sort officiellement son premier album ce vendredi 5 mai à partir de 20h au Café de la Gare Soarano. Un album qui marque son envol dans sa carrière solo, une nouvelle page dans son parcours.

Douce voix, douce comme elle l'est, puisque l'album est à son image. Inah, celle qui a longtemps été derrière les grandes stars locales, prend son envol et sort son premier album. Tout simplement intitulé « Ho doria », l'opus contient 10 titres, variant les styles mais toujours dans un même registre.

De la pop au latino, de la variété, des reprises, et des compositions faites sur mesure pour elle, puisque Rolly du groupe Tsiakoraka a spécialement composé pour elle. « On a pris le temps de trouver sa place, on a longtemps cherché ce qui va sublimer sa voix, car Inah est plutôt douce, elle n'est pas de celles qui crient lorsqu'elle chante » explique ce dernier.

Un album à son image donc, car à l'écoute de la dizaine de titres qu'il contient, on retrouve bien sa personnalité. Son interprétation de tubes déjà connus, tels que « Fitiavana be », est une autre vision de la chanson.

En tout cas, pour s'en rendre compte, l'album sera disponible dès vendredi. La présentation officielle et à la presse de ce nouvel album se tiendra ce vendredi 5 mai à partir de 20h au Café de la Gare.

Une soirée qui servira de lancement de la vente de cet album « Ho doria », avec tous les membres du groupe, car Inah sera bien entourée. Elle recevra également des guests, ceux qui ont participé à l'album.

Parcours. Inah a commencé à chanter en 1999, en chantant les chœurs du groupe Imagine et Ziva. En 2001-2002, elle devient la choriste de Poopy, puis le grand public la découvre aux côtés de Dadah Rabel. Elle multiplie les scènes, les cabarets, puis les concerts où elle partage l'affiche avec d'autres chanteurs pour interpréter des artistes d'antan.

Depuis trois ans, elle prépare cet album, et cette carrière en solo. « On est à la dernière étape de ce processus » dit-elle.

« Aujourd'hui, nous comptons faire plusieurs apparitions, des concerts et des spectacles » explique la chanteuse. En attendant, quelques morceaux, et le clip « Tsotra » tourne déjà sur les stations radio et à la télé, pour découvrir l'artiste !