Madagascar: Team Miahy de l'INSCAE - Une extension d'élevage de poulets pour un centre d'orphelinat

Dans le cadre de leur cursus universitaire, les onze étudiants en 2e Année issus de la 34e promotion de l'INSCAE (Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises) baptisée « Team Miahy », ont réalisé un projet au profit du centre d'orphelinat Loharanosoa Tokotelo à Ambohitrinimanga, Anosy Avaratra. Ce projet qui s'inscrit dans la matière « comportement du manager », a pour objectif d'améliorer des infrastructures et des revenus du centre afin de subvenir aux besoins en alimentation et en éducation des enfants qui y sont accueillis.

Ainsi, les promoteurs du projet ont effectué une extension de l'élevage de poulets, une activité génératrice de revenu permettant au centre d'améliorer l'alimentation des enfants orphelins et défavorisés tout en augmentant leur taux d'assiduité à l'école.

S'auto-financer. Ainsi, ils ont construit un poulailler en dur tout en dotant le centre de cinquante poussins, d'un système de chauffage, d'un abreuvoir et de mangeoire.

Les provendes nécessaires pour cette aviculture pour un cycle de 45 jours sont également fournies, et tout cela, grâce aux partenaires de « Team Miahy ». Cela permet au bénéficiaire de démarrer le projet et d'en tirer le premier bénéfice à la fin du premier cycle d'élevage dans le dessein de s'auto-financer ensuite.

Mais ce n'est pas tout ! Ces étudiants de l'INSCAE issus de la 34e promotion ont également participé à la rénovation de trois salles de classe et au grand ménage du centre. Notons que le nombre des enfants en classe primaire dans le centre « Loharanosoa Tokotelo » est de 175.

Et il y a 24 enfants âgés de 02 à 18 ans qui sont en internat, et ce, par décision de justice. Les externes concernent les enfants qui ont encore des parents ou familles, mais vivant essentiellement dans la précarité, a-t-on appris.

Don. Par ailleurs, le centre assure la cantine scolaire et l'appui alimentaire nutritionnel pour la scolarisation des Orphelins et Enfants Vulnérables depuis 2009 avec l'appui du PAM et des autres partenaires bénévoles.

Pour une meilleure alimentation à ces enfants, « Team Miahy » a également offert un don de 500kg de riz et 20 litres d'huile. Le slogan de ces étudiants de l'INSCAE étant de donner une opportunité aux enfants défavorisés de vivre dans de meilleures conditions.