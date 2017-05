Madagascar: Kidnapping - Les enfants victimes contraints à l'exil

Leurs familles prennent tout en charge, même les traitements pour les rétablissements psychologiques. Raison pour laquelle, la plupart préfèrent se tourner vers la solution la plus facile et sûre qu'est... l'exil.

Considéré parfois comme un règlement de comptes entre les membres du cercle mafieux ou encore entre les membres des communautés religieuses, l'enquête sur les kidnappings est parfois renvoyée au second plan et ne figure pas parmi les priorités du pays. Les enfants victimes, après leurs libérations, ne bénéficient d'aucun soutien.

Pire encore, on renvoie parfois le tort aux familles des victimes pour leur refus de collaborer à l'aboutissement des enquêtes. Sous la pression des malfrats, les proches des victimes préfèrent suivre les consignes des assaillants et ignorent les autorités policières.

Dans la foulée, il trouve que « les enfants ne doivent pas être utilisés comme des appâts ou pire encore des objets de chantage cela n'aidera en aucun cas à l'amélioration de la société et nuit à son développement ( les enfants ne choisissent pas d'être issu de famille riche ou pauvre et aussi ne choisissent pas leur couleur qu'on arrête de prendre des enfants comme des cibles des enlèvements ils ne méritent pas des punitions de la sorte ».

Un secret qu'elle a finalement décidé de nous révéler un an après le départ de son fils, surtout lorsque ce dernier se trouve en lieu plus sûr, en dehors du territoire malgache.

« Oui, la famille n'avait plus d'autres options que l'envoi à l'étranger de notre enfant après sa libération du kidnapping» nous a témoigné Bezandry Annie, la mère d'Arnaud Razafinarivo, un adolescent qui a été enlevé et séquestré en décembre 2015, dans la capitale du Betsimisaraka.

