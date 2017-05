Ile Maurice: Jin Fei - Dépotoir à ciel ouvert

«Une partie de leur peine était de nettoyer leurs ordures. Et malheureusement, dans des cas plus récents, la police de l'Environnement n'a pas réussi à retrouver les contrevenants mais les déchets devaient être déplacés.»

Ajoutons les noix de coco que l'on brise à la croisée, l'excédent de béton frais déversé çà et là et sur la route principale de Jin Fei. Cela fait peine à voir, mais les coupables ne sont certainement pas près de s'arrêter.

Ce ne sont pas uniquement des restes de constructions, comme l'a dit le ministre Sinatambou. On trouve également des roues de véhicules jetées un peu partout. Là, ce sont des tissus que l'on a empilés, ailleurs du polystyrène et des pots de peinture brûlés. Et il y a même du mobilier abandonné dans la nature !

