Sénégal: Le Magal de Serigne Massamba Mbacké délocalisé dans un nouveau site

La multinationale Française Total et la République du Sénégal ont signé deux accords… Plus »

"On dit souvent qu'avec Serigne Mouhamadou Moustapha et Serigne Fallou Mbacké, ils ont presque grandi ensemble, dans la même classe d'âge", a expliqué le gouverneur.

Les sapeurs pompiers et la gendarmerie ont promis d'accroître les moyens de surveillance et les organisateurs et services impliqués vont demander la logistique aux ministres de l'Intérieur et des Finances.

"Il faudra reconstruire la piste menant au village, assurer une fourniture additionnelle en eau, mettre en place un groupe électrogène et un dispositif pour assainir le milieu et éviter tout accident lié au feu" a dit le chef de l'exécutif régional.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.