Burkina Faso: Energies renouvelables d'Afrique

Ouagadougou abrite, du 2 au 6 mai 2017, la 2e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique (SEERA), sous le thème : « Promotion du mix énergétique et de l'efficacité énergétique pour un accès durable à l'énergie pour tous ». Une manifestation qui envisage des perspectives, en vue d'accroître la production en énergie électrique sur toute l'étendue du territoire burkinabè.

La 2e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique (SEERA) a ouvert ses portes, le mardi 2 mai 2017, à Ouagadougou. Durant cinq jours, les acteurs de l'énergie vont échanger autour du thème : « Promotion du mix énergétique et de l'efficacité énergétique pour un accès durable à l'énergie pour tous », afin de contribuer à promouvoir ce ‘'jus" précieux pour tous en Afrique. Pour le ministre de l'Energie, Pr Alfa Oumar Dissa, la SEERA 2017 s'inscrit dans un des objectifs majeurs du Plan national de développement économique et social (PNDES), qui se focalise sur l'accroissement de la disponibilité et de l'accessibilité de l'énergie. Il a noté que la loi votée en avril 2017 portant règlementation du secteur de l'énergie, va permettre d'améliorer la couverture du Burkina Faso en énergie, de réduire la facture énergétique entre les villes et les campagnes et de soutenir l'accès à l'énergie pour toutes les populations.

A l'entendre, le gouvernement a entrepris, d'une part, la promotion de l'utilisation de l'énergie thermique d'origines solaire et biométrique, par la mise en place d'une politique incitative de vulgarisation de l'utilisation de chauffe-eau et de cuiseurs solaires. D'autre part, il a permis le renforcement du système de production du biogaz à travers la construction de biodigesteurs et l'installation de plateformes multifonctionnelles. Pour le Pr Dissa, la SEERA est aujourd'hui une vitrine qui va permettre aux différents acteurs indépendants, d'entrer dans la production de l'énergie énergétique, pour pouvoir juguler le déficit. « Le gouvernement ne dispose pas suffisamment de ressources pour mettre à la disposition de la nationale d'électricité ni de ressources pour pouvoir construire conséquemment de centrales thermiques », a-t-il déploré.

Le patron en charge de l'énergie a tout de même espéré qu'avec la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli d'une puissance de 33 MWc, qui sera une centrale de référence de l'Afrique de l'Ouest, il y aura une amélioration au niveau de l'offre d'énergie durable pour les ménages, pour l'administration publique, les entreprises et l'industrie.

Promouvoir l'efficacité énergétique

« En Afrique et au Burkina Faso, je suis persuadé que la SEERA va se positionner comme une vitrine fédératrice de toutes les initiatives de promotion de l'accès à l'énergie, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique », a convenu le ministre Dissa. L'ambassadeur du Royaume du Maroc, Farhat Bouazza, après avoir partagé les expériences de son pays en matière de l'énergie, a affirmé que le Maroc fait figure de pays pionnier en Afrique pour ce qui est de la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Pays invité d'honneur de cette 2e édition de la SEERA, le Maroc, selon M. Bouazza, a su développer une politique cohérente et industriellement bien pensée. « Le principal pilier est le développement des énergies renouvelables, dont la production a atteint 3 950 millions de KWh en 2014, soit 11,8% de la production totale », s'est-il enthousiasmé.

L'ambassadeur Bouazza s'est, par ailleurs, réjoui des initiatives prises par le Burkina Faso, pour assurer l'accès durable à l'énergie pour tous, à travers l'adoption de la loi. Laquelle loi, à son avis, donne lieu de retenir la consécration de la promotion des énergies renouvelables de l'efficacité énergétique, ainsi que la mise en place d'un cadre institutionnel pour l'installation des producteurs indépendants d'électricité. Au cours de cette semaine, diverses activités sont prévues sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) et à Ouaga 2000. Il s'agit, entre autres, des expositions, des conférences publiques et des tables rondes.