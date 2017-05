Burkina Faso: Une commune en quête de son identité culturelle

La commune rurale de Pella, située dans la province du Boulkiemdé, a organisé du 21 au 22 avril 2017, la première édition des journées culturelles de ladite commune. Organisée sous le thème: ‘'Jeunesse, culture et développement", plusieurs activités ont été menées tout au long des trois jours, replongeant ainsi la localité dans son identité culturelle.

Trois jours durant, la commune rurale de Pella était en effervescence pour magnifier la culture dans toute sa diversité. Et cela à la faveur de la première édition des journées culturelles initiées par le conseil municipal de ladite commune. Une activité inscrite dans le programme d'activités 2017 dudit conseil. A la faveur donc de cette activité culturelle, les filles et fils de la commune, dans leur grande majorité, se sont retrouvés pour une synergie d'action, tendant à un développement harmonieux de leur patrie. Et pour commencer, c'est par une journée de salubrité que le top de départ des activités a été donné le vendredi 21 avril dans les lieux publics du chef-lieu de la commune. Une première journée qui a pris fin avec la projection d'un ciné-débat sur le thème des journées culturelles à savoir : « jeunesse, culture et développement ».

Au deuxième jour de la manifestation, la commune a fait un clin d'œil aux femmes en leur dédiant le 22 avril. Une journée qui a permis aux femmes d'organiser leur 8-Mars en différé dans la matinée dans le village de Goala. Et là, c'est l'honorable députée Orokia Rouamba qui était la marraine. Très tôt le matin, les femmes des onze villages de la commune ont rallié le village de Goala par une course cycliste qui a connu un succès sans précédent. La suite de la journée a été digne d'un 8-Mars que les femmes ont saisi à bras- le- corps pour se rappeler les nobles luttes de la femme, notamment celle du Burkina Faso pour leur véritable essor. Et c'est en toute logique que les différents intervenants sont revenus sur le thème du 8-Mars 2017 à savoir : ‘'La valeur morale de la personne humaine : responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes".

A travers défilé et exposition des produits locaux, les femmes des onze villages de la commune de Pella ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement à travailler aux côtés du conseil municipal pour la réalisation des nobles ambitions de cette commune très enclavée. En s'adressant aux femmes, le maire, Souleimane Kientéga et la marraine Orokia Rouamba ont tous salué la détermination des femmes de Pella à vaincre l'adversité sous toutes ses formes. La cérémonie a été marquée par une prestation d'artistes et des élèves des écoles primaires de la commune et a pris fin par la remise de prix aux cyclistes féminins.

Les journées culturelles désormais annuelles

Après cet interlude dédié à la femme, les activités des journées culturelles ont repris de plus belle dans la soirée du 22 avril. Sur le terrain communal de Pella, elles étaient une quinzaine de troupes à rivaliser d'ardeur devant un jury présidé par le directeur provincial de la Culture et du Tourisme du Boulkiemdé. A travers la prestation de ces troupes de warba, wiiré, kigba, kèma, la lutte traditionnelle et autres, c'est l'identité culturelle de Pella qui renaît de ses cendres. La mobilisation était grande autour des activités culturelles. Du reste, la cérémonie officielle de clôture de cette première édition, parrainée par le directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré, a été une tribune pour l'ensemble des intervenants de saluer cette belle initiative du maire Souleimane Kientega et de son conseil municipal. En effet, les dépositaires de la tradition de Pella, le représentant des chefs coutumiers et le parrain, ont tous reconnu la portée traditionnelle de l'événement et ont souhaité sa pérennisation. Quant au maire, il a rassuré les fils et filles sur la tenue annuelle des journées culturelles de la commune.