Burkina Faso: Document stratégie pays de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a présenté, dans la soirée du vendredi 28 avril 2017 à Ouagadougou, le plan de restitution de la mission de préparation du Document stratégie-pays 2017-2021. Deux secteurs essentiels, l'énergie et l'agriculture, ont été identifiées.

Deux semaines durant, des acteurs de structures étatiques, du secteur privé, de partenaires techniques et financiers et d'Organisation de la société civile ont réalisé, avec les équipes de la Banque africaine du développement (BAD), un diagnostic de leur secteur d'intervention. Ceci, en vue d'identifier les meilleures pratiques pour une projection d'un développement harmonieux du Burkina Faso. C'est dans ce but que le Document stratégie-pays (DSP) 2017-2021 a été élaboré. L'exercice a permis de parvenir à une description globale des textes et d'un futur voulu d'ici à 2021 dans le cadre de la coopération entre le pays des Hommes intègres et la BAD. Les points saillants du DSP ont été présentés, dans la soirée du vendredi 28 avril 2017, à Ouagadougou. Deux piliers, dont la promotion de l'accès à l'électricité et le développement du secteur agricole ont été mis en exergue dans ledit document. Pour la représentante résidente de la BAD, Antoinette Batumubwira, ces piliers donneront lieu à des projets. "Pour le moment, nous avons une liste indicative qui sera présentée au conseil d'administration. Le gouvernement et la BAD sont déjà d'accord sur ces différents projets. Quand elle sera adoptée et approuvée, nous pourrions aller dans les détails", a-t-elle dit. A entendre Mme Batumubwira, le document stratégie-pays, qui a été préparé pendant ces deux semaines, était basé sur une discussion déjà menée "Ce document préparé depuis près de quatorze jours a été basé sur des échanges que nous avons déjà eus il y a à peu près un an sur l'achèvement précédant les activités des précédents documents stratégiques", a-t-elle déclaré.

L'agriculture, pour une croissance inclusive

La secrétaire d'Etat chargée de l'aménagement du territoire, Pauline Zouré, a souligné que les deux piliers identifiés dans le DSP viennent à point nommé. Selon elle, ils sont en adéquation avec le référentiel national en matière de développement, à savoir le PNEDS. Ils contribueront par conséquent, a-t-elle indiqué, à sa mise en œuvre. Elle a rassuré que la contribution de la BAD participera à rehausser d'ici à 2021 le taux d'accès des populations à l'électricité au Burkina Faso de même qu'au développement du secteur de l'agriculture pour une croissance inclusive. Mme Zouré a témoigné la gratitude du peuple burkinabè à la BAD suite à ses multiples soutiens. Elle a tout de même souhaité la bonne mise en œuvre du document de coopération BAD- Burkina Faso dans les meilleurs délais. Le ministre de l'Energie, Alfa Omar Dissa, s'est réjoui de l'accompagnement de la BAD qui entre en droite ligne avec les objectifs du gouvernent burkinabè. "Nous avons compris que nous avons un potentiel énergétique solaire. Il était grand temps que les Partenaires techniques et financiers (PTF) puissent accompagner le Burkina afin de permettre à l'énergie d'être disponible et accessible", a-t-il conclu.