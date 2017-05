Burkina Faso: Prix Galian 2017 - Un super Galian de trois millions en jeu

Le ministre en charge de la communication, Remis Fulgance Dandjinou a animé une conférence de presse, le mardi 2 mai 2017, sur les prix Galian. Les innovations de cette 20e édition et les différents genres en compétition ont été au cœur des échanges.

Depuis 1997, le ministère de la Communication récompense les meilleures productions journalistiques à travers un concours dénommé «Prix Galian». Pour l'édition 2017, le comité d'organisation a décidé de marquer d'une pierre blanche les 20 ans des Galian à travers de nombreuses innovations. En effet, a indiqué le ministre Rémis Fulgance Dandjinou, le montant de l'enveloppe octroyé à chaque lauréat passe de 500 000 F CFA à 1 million de Francs CFA.

En outre, a-t-il poursuivi, le comité d'organisation a décidé d'instaurer un super prix dénommé «super Galian» composé d'une somme de trois millions de F CFA et d'une parcelle de 375 m² à Ouaga 2000. Selon le ministre, ce prix récompensera l'œuvre qui aura transcendé de par ses qualités professionnelles accomplies et qui aura obtenu la meilleure moyenne. Par ailleurs, il a fait savoir que seulement 15 genres rédactionnels sont en compétition pour cette édition. Il s'agit de l'enquête et du reportage dans la catégorie presse en ligne et presse écrite, du grand reportage et du magazine en radiodiffusion sonore, du grand reportage et du documentaire en radiodiffusion télévisuelle.

En outre, les œuvres en langues nationales et en collaboration technique et artistique sont également en lice pour les Galian 2017. Dans le sens d'améliorer la qualité des productions journalistiques, le ministre Dandjinou a indiqué que son département a produit un document appelé «memento du candidat» réalisé par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC).

Ce document, a-t-il poursuivi, contient et rappelle la définition des différents genres rédactionnels les plus utilisés dans les différentes rédactions en vue de servir d'aide-mémoire aux praticiens. En sus, M.Dandjinou a noté qu'un film documentaire, un magazine radiophonique et un trombinoscope intitulés : «Il était une fois les Galian » seront produits pour montrer l'évolution du concours au sein des différents corps de métier de femmes et d'hommes toujours en quête d'excellence.

Enfin, la Nuit du communicateur s'appellera désormais « Nuit des Galian » et aura lieu le 3 juin 2017. A écouter le chef du département de la communication, cette nuit d'excellence connaîtra une amélioration dans son contenu afin de la rendre plus attrayante pour les spectateurs et les téléspectateurs. En attendant, les œuvres sont reçues par la Direction générale des médias jusqu'au 8 mai 2017.