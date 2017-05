Burkina Faso: Projection cinématographique

La réalisatrice burkinabè, Apolline Traoré, a présenté officiellement, le lundi 1er mai 2017, à Ouagadougou, son film « Frontières » aux autorités politiques. La projection s'est déroulée en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, accompagné de son épouse, du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et de représentants de missions diplomates.

Après la conquête du public de la 25e édition du FESPACO, la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré est aujourd'hui en opération de charme auprès des autorités, avec son dernier long métrage «Frontières». En effet, à l'occasion de la sortie officielle de l'œuvre, le lundi 1er mai 2017, elle a convié les premiers responsables du pays, les membres d'institutions et des corps diplomatiques à la découverte des réalités transfrontalières qu'elle a transposées sur le grand écran. « Frontières » est une fiction qui met en exergue les tracasseries auxquelles les usagers des routes sont confrontés au niveau des postes frontaliers. Cette réalité est décrite à travers le périple de quatre femmes incarnées par les actrices, Amélie Mbaye, Naky Sy Savané, Adizatou Sidi et Unwanna Udobang. Devenues amies et complices par la circonstance, elles vont ensemble braver les dangers des routes du Sénégal jusqu'au Nigéria en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Benin. Vol, viol, braquage et corruption ont, entre autres, constitué le lot d'obstacles qui se sont érigés face à elles tout au long de leur voyage. «Frontières» lève ainsi le voile sur le fossé existant entre les textes ratifiés sur la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO et les réalités du terrain.

Une œuvre «originale» et «interpellatrice»

A la fin de la projection, les téléspectateurs ont salué le mérite du film par une salve d'ovation. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, lui également, n'est pas resté indifférent à la qualité et la portée du jeu des acteurs de «Frontières».

«C'est un grand succès qui montre qu'au Burkina il y a des hommes et des femmes de qualité qui peuvent produire des films de haut niveau», a-t-il soutenu. Par ailleurs, il a signifié que l'œuvre est aussi « un appel pressant » à la poursuite des efforts pour une véritable intégration régionale, voire africaine. « C'est un grand défi que le film a énoncé », a-t-il précisé. A écouter la réalisatrice, Apolline Traoré, la réaction des premières autorités s'inscrit en droite ligne des objectifs recherchés à travers la projection. «Il était important que je montre le film aux autorités pour les interpeller sur la persistance des problèmes et le fait que les citoyens sont en danger et ne jouissent pas de leur droit comme cela se doit», a-t-elle confié. Embouchant la même trompette, l'actrice principale, Amélie M'Baye, n'a pas manqué également d'attirer l'attention sur la nécessité d'agir contre le mal de la corruption qui a fini par faire son lit au niveau des frontières. «J'espère que les pays, non seulement de la CEDEAO mais aussi du reste du continent, vont beaucoup s'appliquer à lutter contre le problème», a-t-elle souhaité. En compétition officielle dans la catégorie long métrage du FESPACO 2017, «Frontières» d'Apolline Traoré a été l'œuvre la plus distinguée avec à la clé trois prix spéciaux dont celui de la CEDEAO pour l'intégration ouest-africaine.

Mamady ZANGO

mzango18@gmail.com

Les mots du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré écrits dans le livre d'or

«Je voudrais féliciter Apolline Traoré pour son film qui est un véritable chef- d'œuvre et qui, à travers quatre actrices de grande qualité, fait revivre les réalités des routes africaines. Ce film est un appel pressant à une véritable intégration sous régionale, voire africaine débarrassée de toute tracasserie pour une véritable émergence du continent africain. Puisse ce film atteindre les sommets mérités car Apolline Traoré est un véritable ambassadeur du cinéma burkinabè».