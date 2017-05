Burkina Faso: Les Trésors du Faso des Hauts Bassins

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé la cérémonie de remise de trophées aux lauréats des Trésors du Faso des Hauts-Bassins, le samedi 29 avril 2017 à Bobo-Dioulasso. Onze acteurs et créateurs culturels de la région, ont ainsi été honorés au cours d'une cérémonie marquée par des prestations musicales et des défilés de mode.

C'est dans une ambiance festive que les populations des Hauts-Bassins ont accueilli la grande nuit culturelle des Trésors du Faso. Cette nuit de récompense des acteurs et créateurs culturels de ladite région a eu lieu, le samedi 29 avril 2017, sur le plateau omnisport de Yéguéré, dans la ville de Sya. C'est la deuxième édition de cette nuit dans les Hauts-Bassins. Les Trésors du Faso visent à rendre visibles les potentialités culturelles et touristiques des différentes régions du Burkina Faso, et promouvoir les acteurs culturels, artistiques et touristiques qui s'illustrent positivement par la qualité de leurs créations, et leur professionnalisme dans leurs domaines respectifs. Dans la région des Hauts-Bassins, au total dix-sept trophées ont été attribués. Il s'agit de onze trophées en compétition, un trophée d'hommage et cinq trophées d'hommage à titre posthume.

Ainsi, les acteurs des domaines de la littérature, du tourisme, de la musique de l'artisanat, de l'art plastique, de l'hôtellerie ont été, entre autres, récompensés. Chaque lauréat, en plus du trophée, s'en est sorti avec 100 000 F CFA. Un hommage a été rendu aux artistes qui ont marqué la culture, l'art et le tourisme dans la région. Cinq d'entre eux ont reçu des distinctions à titre posthume. Il s'agit des feux Tidiane Coulibaly, Jean Bernard Samboué, Mahama Konaté, Victor Démé et Drissa Sanou. L'artiste-chanteur Madou Koné, après avoir reçu son trophée d'hommage, a gratifié le public d'une prestation.

A l'issue de la cérémonie, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a fait savoir que l'innovation majeure de cette édition est l'arrivée d'une nouvelle catégorie dénommée : meilleure création artistique. «Nous avons eu l'opportunité de découvrir de nouveaux talents, créateurs. A travers ce vaste espace de découverte et de visibilité, le public a pu une fois de plus, apprécier les potentialités culturelles, artistiques et touristiques des Hauts-Bassins », a-t-il dit. Le ministre Tahirou Barry a fait comprendre qu'il appartient au ministère de tutelle d'assurer la promotion des acteurs culturels, artistiques et touristiques, afin que leurs professions soient sources de revenus et de richesses pour ceux qui y investissent. Quant au parrain de la soirée, Seydou Diakité, il a indiqué qu'en tant que natif de la région, il était de son devoir d'apporter son soutien à cette manifestation.

Palmarès des Trésors du Faso des Hauts-Bassins

Meilleur site touristique : Le village de Koro

Meilleure révélation musicale : Sidiki Sanou

Meilleur restaurant de tourisme: Eau vive

Meilleure révélation littéraire : Sotouo Justin Dabiré

Meilleur établissement touristique d'hébergement : Sissiman Hôtel

Meilleur guide touristique : Zossoum Millogo

Meilleur objet de musée : La canne initiatique

Meilleur artiste plasticien : Sirikiba Camara

Meilleur styliste-modéliste : Banis Design

Meilleur animateur culturel : Lassina Diara (Savane FM)

Meilleure innovation culturelle ou touristique : Le restaurant Dankan