Burkina Faso: Primature - Le groupe Banque Atlantique dévoile ses ambitions

A l'entendre, les domaines d'intervention de la banque sont variés. « Notre banque est généraliste, elle intervient dans tous les plans de l'économie, notamment sur la plan institutionnel, dans les petites et moyennes entreprises et industries que nous comptons développer dans les prochaines années », a-t-il dit. Et d'ajouter que le groupe a un autre plan puisque, « nous avons un réseau d'avances, des offres de produits et de nombreux projets innovants que nous allons mettre en avant et qui nous permettront de faire la différence ».

Les activités de la Banque Atlantique se portent très bien au Burkina Faso. C'est du reste ce qu'a affirmé le Président-directeur général (P-DG) du groupe Banque Atlantique, Habib Koné venu rendre visite au Premier ministre Paul Kaba Thiéba hier après-midi en compagnie de ses plus proches collaborateurs. Selon le P-DG, son groupe nourrit beaucoup d'ambitions de développement de la banque afin qu'elle gagne sa part du marché, mais elle entend aussi participer dans plusieurs projets de développement au pays des Hommes intègres, particulièrement dans le domaine des logements sociaux, et bien d'autres projets susceptibles d'apporter une plus-value à l'économie nationale.

