Burkina Faso: Coupe de la Fédération burkinabè de football

Le président de la FBF se dit satisfait de la compétition : « nous nous réjouissons du lancement de cette 3e édition ici à Kombissiri, notre ambition est de populariser le football et il est aussi important de délocaliser les activités, c'est une compétition qui permet de détecter des oiseaux rares tapis dans l'ombre », a-t-il dit. Avant d'en arriver à ce stade qui est la phase nationale, il y a eu des préliminaires dans les 13 ligues des régions, et le vainqueur représente sa région. On a adjoint aux 13 qualifiés 3 formations de partenaires de la FBF, soit 16 pour commencer les 8e de finale. La finale est prévue début juin prochain à Banfora, et le champion empochera la rondelette somme d'un million de francs.

L'équipe de Wend Panga de Ziniaré débute bien cette 3e édition de la coupe de la FBF. Opposée à l'Olympique système de Pouytenga, elle a triomphé sur la plus petite des marges 1-0. Une réalisation de Asshafat Ouattara à la 19e mn, qui fera autorité jusqu'à la fin du match. Avec la formule de coups KO, dès le coup d'envoi, il n'y a pas eu de round d'observation, les deux formations sont allées au charbon. Mais l'on notera une meilleure disposition tactico-technique côté Ziniaré, ce qui lui a permis d'être dominatrice, en se créant de bonnes opportunités de but. Cette domination, somme toute logique, sera payante à la 19e mn, à la suite de la décomposition d'une balle arrêtée.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.