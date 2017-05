Burkina Faso: Université Aube Nouvelle - A chacun son parrain

La semaine des filières à l'Université Aube Nouvelle (U-AUBEN) a ouvert ses portes le vendredi 28 avril 2017. Pour les étudiants, c'était une occasion de faire montre de leur esprit de leadership et d'initiative. Il y en a eu qui, dans le cadre de leur filière, ont pu obtenir l'accompagnement d'une structure, à l'image du département Marketing dont le parrain était, le directeur commercial des Editions Sidwaya.

La semaine des filières est assurément une occasion pour les étudiants de se valoriser et de démontrer de quoi ils sont capables en matière de négociations et dans le domaine organisationnel. Il faut, en effet, mettre en jeu son équation personnelle pour convaincre des structures à parrainer un événement. Il faut avoir de l'audace et il s'agit-là d'un exercice important, d'autant plus que les requérants auront plus tard à faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. L'on comprend pourquoi l'Université Aube Nouvelle a toujours accordé du prix à ces retrouvailles annuelles, qui obligent les étudiants à sortir de leur zone de confort.

Pendant la matinée du 28 avril 2017, les riverains ainsi que les usagers de la circulation du côté des 1200-Logements auront en tous les cas, constaté que la tradition a été une fois de plus respectée. Sous de grandes tentes installées à l'occasion, avaient pris place de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des parrains qui ont bien voulu accompagner les étudiants. Aux premières loges, le Président-directeur fondateur d'U-AUBEN, Isidore Kini Gnatan, qui avait à ses côté un invité pour qui les organisateurs étaient aux petits soins : Maurice Dieudonné Bonanet, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme.

La cérémonie a démarré par l'hymne de l'université et comme un seul homme, tous les participants se sont mis debout pour l'entonner. S'ensuivit la valse des interventions dont les plus remarquées ont été celles prononcées par le président des filières, Amour Amétépé, le délégué des étudiants, Joezer Diessongo et le porte-parole des parrains, Dr Vincent Nana. Très insistant dans le ton utilisé, le premier s'est surtout adressé aux parrains, leur demandant d'offrir à leurs filleuls des stages et, pourquoi pas, de l'emploi, non sans marrer l'assistance en faisant remarquer que ces opportunités deviennent aussi rares «que l'urine de la poule».

Le second a quelque peu tempéré les propos de son devancier, faisant remarquer que pour avoir un stage ou un emploi, il faut que l'étudiant mouille d'abord le maillot à l'université ou auprès des parrains. D'où les conseils suivants : « Il faut savoir vous vendre. Nous devons devenir la meilleure version de nous-mêmes, en sortant de notre zone de confort » a fait remarquer le représentant des parrains.

Dans la même vaine, le représentant de l'entreprise SIMAQ International constatera d'ailleurs que les bons stagiaires finissent généralement par être engagés. Il a néanmoins promis : «J'ai écouté votre cri du cœur. Soyez-en rassurés : nous ne vous oublierons point, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les étudiants quand ils se plaignent qu'il n'y a pas de boulot. Dans notre pays, beaucoup de chantiers sont vierges. Quand vous allez en stage, votre objectif ne devrait pas être de repartir. Si vous avez marqué des points au sein de l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'on vous lâche à la fin de votre immersion ». Néanmoins, les parrains présents ont marqué leur accord pour permettre à leurs filleuls d'obtenir des stages. C'est le cas des Editions Sidwaya qui, par la voix de son directeur commercial et marketing, Paul Ismaël Bicaba, a offert trois places de stage aux étudiants en marketing, a promis son soutien dans la formulation des thèmes et a même marqué sa disponibilité pour une visite des étudiants à l'entreprise de presse étatique.

Le mot de la fin est revenu à Chantal Bouda, à qui le premier responsable de l'établissement a confié la mission de procéder au lancement officiel des activités de la Semaine des filières. Cette procédure expédiée, c'est la directrice de Cabinet du PDF qui a enfin invité les hôtes à se déplacer vers l'entrée ouest de l'établissement où sont érigés les stands, non sans prendre soin de paraphraser un slogan de campagne cher à un candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron, pour informer que l'Université Aube Nouvelle est résolument « En Marche », avec pour destination des lendemains meilleurs pour ses étudiants.