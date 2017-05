Burkina Faso: Apurement du passif foncier urbain

Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a organisé, le mardi 02 mai 2017 à Ouagadougou, une rencontre d'échange avec les gouverneurs, les hauts- commissaires et les maires sur l'apurement du passif foncier urbain.

Résoudre l'apurement du passif foncier urbain recommandé par l'enquête parlementaire, c'est la priorité du gouvernement. Ainsi, à la suite création de la commission interministérielle, des commissions techniques régionales, communales et d'arrondissements seront mises en place dans les localités épinglées. Pour mieux éclairer la lanterne des acteurs sur le processus, une rencontre d'échange et de partage d'informations a été organisée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le 2 mai 2017, au profit des gouverneurs, des hauts-commissaires et des maires.

Selon le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, la rencontre avec les gouverneurs, les hauts-commissaires, les maires a permis de faire le point du contenu du rapport de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain, l'état des poursuites judiciaires consécutives aux enquêtes et d'échanger sur le mode opératoire de l'apurement. « Nous allons harmoniser nos points de vue sur la démarche à entreprendre pour la conduite des travaux au niveau de ces commissions adhoc qui seront installées dans les localités épinglées.

Nous allons tout mettre en œuvre pour que le délai de six mois soit respecté», a-t-il souligné. Chaque commission, à entendre le ministre Bonanet, aura la tâche d'apprécier la situation dans sa localité et faire des propositions pour l'apurement du passif foncier. Pour lui, il y a eu des problèmes d'attributions de parcelles à tel point que des personnes se sont retrouvées avec 100, voire 200 parcelles. Ainsi, les parcelles frauduleusement attribuées et les zones frauduleusement attribuées pour la promotion immobilière seront retirées.

De l'avis du ministre, le chef du gouvernement Paul Kaba Thiéba a rassuré que tous les moyens seront mis à la disposition de ces commissions pour que le travail puisse bien se dérouler. A cet effet, « nous lançons un appel à la population afin qu'elle s'investisse dans les travaux en livrant toutes les informations nécessaires », a-t-il invité.