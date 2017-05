Mauritanie: Lancement d'un atelier de validation des documents stratégiques du ministère de la Santé

Un atelier sur les documents stratégiques du département de la Santé : politique nationale de la santé (2016-2030) et le plan national pour la promotion de la santé (2017-2020), a été lancé, mardi, à Nouakchott, par la direction de la coopération, de la programmation et de l'information sanitaire au ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires au développement.

Cet atelier qui durera trois jours vise à discuter et approfondir les documents stratégiques du système sanitaire à l'horizon 2030. Ces document se composent de la politique sanitaire nationale et du plan national pour la promotion de la santé 2017-2020.

Ces documents ont été élaboré à travers un processus de partenariat qui a commencé par l'élaboration par un bureau indépendant d'une expertise d'évaluation de la rentabilité de l'action du secteur de la santé au cours de la période 2012-2015, en passant par la stratégie future en plus d'un plan opérationnel de promotion du secteur de la santé (2017-2020) en vue d'atteindre les objectif du développement durable en matière de santé.

Dans un mot qu'il a prononcé pour la circonstance, la ministre de la Santé, Pr Kane Boubacar, a indiqué que son département, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, a procédé à la révision partielle du plan national de promotion du département de la Santé (2012-2020) qui a conduit à l'élaboration d'une nouvelle politique sanitaire (2017-2030) et à la révision du plan national de développement du secteur (2017-2020).

Il a ajouté que cette révision a permis de mesurer le rendement du département du secteur de la Santé au cours des quatre dernières années et de tirer des leçons de la mise en œuvre de la première phase de ce plan ainsi que la détermination des orientation stratégiques et des objectifs visés par le secteur à long et moyen termes.

Quant au représentant de l'OMS en Mauritanie a félicité les autorités nationales pour les efforts consentis en vue de l'exécution de la première phase de ce plan en dépit des obstacles rencontrés, et remerciant le ministère de la Santé et les autres partenaires pour l'esprit de coopération et de patience qui a marqué le partenariat dans l'élaboration de ces documents stratégiques.