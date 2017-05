Afrique: Signature d'une convention entre les chambres mauritanienne et algérienne du commerce

Une convention de coopération entre la Chambre mauritanienne de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture et la chambre algérienne de commerce et d'industrie (Assaoura) Bechar a été signée, mardi, à Nouakchott.

La convention a été signée, côté mauritanien, par le président de la chambre de commerce, M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, et, côté algérien, par M. Youssef El Ghazy, président de la chambre de commerce algérienne.

Cette convention de coopération porte sur le développement des relations commerciales entre les deux pays à travers l'intensification des relations économiques, la détermination des moyens nécessaires à la promotion des échanges commerciaux et des informations économiques et l'organisation de missions et de foires.

Dans une allocution qu'il a prononcée pour la circonstance, le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, a mis en exergue l'importance extrême des relations commerciales et économiques des deux pays qui entretiennent d'excellentes relations multiples et variées.

Il a ajouté que ces relations sont renforcées par l'action Magrébine commune, insistant sur la nécessité de les renforcer davantage à travers des initiatives des secteurs public et privé des pays du Maghreb en vue de redynamiser l'Union Magrébine dans l'intérêt général des peuples de la sous-région.

Pour sa part, le président de chambre de commerce algérienne, M. Youssef El Ghazy, a indiqué que la signature de cette convention impulsera les relations économiques entre la Mauritanien et l'Algérie, de qui permettra de varier les échanges commerciaux, appelant les hommes d'affaires algériens à plus d'efforts pour promouvoir la coopération bilatérale.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du président de la fédération des employeurs de Mauritanie et de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, et du secrétaire générale de la chambre de commerce mauritanienne.