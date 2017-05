Cameroun: Boxe - Deux anciens champions chez le MINSEP

Jean-Marie Emebe et Issa Hamza reçus en audience vendredi dernier à Yaoundé.

Ils ont arrêté leur carrière, mais ne tiennent pas à tomber dans l'oubli. Jean-Marie Emebe, ancien champion d'Afrique des poids Walter, Legers et mi-lourds et Issa Hamza, triple champion du monde de boxe anglaise, sont allés présenter au ministre des Sports et de l'Education physique (MINSEP), des projets qui leur tiennent à cœur. Pour le premier, il s'agit de son jubilé. Après avoir arrêté la boxe en 1988, Jean-Marie Emebe a repris le court normal de sa vie, sans pour autant dire au revoir à ses fans. « Aujourd'hui, je travaille en France et je continue à m'entraîner.

Avec l'aide des autorités, je compte faire un show à l'américaine », déclare-t-il. L'événement pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2017. Issa Hamza quant à lui veut implanter au Cameroun son association, « Hamza graines de boxeurs Golden Boys ». Celle-ci œuvre déjà en France et a pour objets, l'insertion des jeunes des quartiers sensibles, la prévention de la déscolarisation et de la délinquance par la pratique de la boxe éducative. « Nous voulons inculquer aux jeunes, des valeurs comme le respect de soi, des aînés et des parents », confie l'homme aux 22 victoires, 4 nuls et 2 défaites en combats professionnels.