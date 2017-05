Cameroun: Sport du travail - La Cave Simson remporte Astoul 2017

L'équipe a terminé vainqueur de ce tournoi organisé par l'Association sportive tourisme et loisir à Yaoundé.

La victoire pour la Cave Simson après une mainmise totale sur la finale. Le 29 avril dernier au stade militaire de Yaoundé, l'équipe a remporté l'édition 2017 du tournoi de football organisé par l'Association sportive tourisme et loisir (Astoul), pour promouvoir le sport en milieu professionnel. Après la mainmise de La Cave face à l'équipe du ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), c'est à la 23e minute que vient la récompense. Un but de Francis Kenfack sur une frappe magistrale dans la surface de réparation. Landry Nguéné aggrave le score à la 39e minute, et ensuite le troisième but (85e).

Sa septième réalisation lui vaut le titre de meilleur buteur de ce tournoi entamé le 8 septembre 2016, avec 12 équipes en compétition. La Cave Simson remporte ainsi son tout premier trophée (3-0), après la défaite en finale face à l'équipe de l'hôtel des députés l'an dernier (1-4). L'équipe du Minpmeesa a goûté pour la première fois, aux délices de cette compétition. « Nous sommes venus apprendre, nous serons présents et plus percutants aux prochaines éditions », a annoncé Eben Nyam, conseiller technique au Minpmeesa. En guise de rappel, La première édition de ce tournoi tenu en 2013 a été remportée par la Société de Presse et d'Editions du Cameroun (SOPECAM).