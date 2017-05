Cameroun: Médias - Des valeurs à protéger

Le devoir de promouvoir la paix et la cohésion sociale se fait particulièrement ressentir pour la presse nationale en ces moments où le Cameroun enregistre parfois des agressions de la part des ennemis extérieurs et où des incompréhensions internes débouchent souvent sur des déviations regrettables.

Ce devoir n'est pas incompatible avec la liberté de la presse. Il est clair que la presse a vocation à informer, exprimer et cristalliser des opinions mais également distraire. Une mission aussi sensible ne peut s'effectuer que lorsque les journalistes exercent leur métier selon les règles de l'art en se souciant spécialement des critères de choix des nouvelles et en privilégiant l'éthique et la rigueur professionnelles tout en favorisant les faits qui sont sacrés tandis que les commentaires sont libres.

C'est sans aucun doute la valeur fondamentale du journalisme. Encore faut-il que les commentaires coulent de source. Et donc qu'ils apportent une plus-value aux faits rapportés ne débouchant pas sur des insinuations graves au gré de la diversité des lignes éditoriales et du pluralisme médiatique. Les professionnels de la communication savent que l'information n'a pas seulement une nécessité utilitaire .Elle est aussi « pour l'homme, qui vit en société, une nourriture indispensable qui conditionne ses actions, alimente son affectivité et son imagination, provoque ses jugements » pour reprendre la formule de Bernard Voyenne . De ce point de vue, aucune information n'est guère innocente.

La haute idée dans laquelle les journalistes tiennent leur profession conduit ceux-ci à intégrer cette réalité .Sans pour autant mettre en cause l'indépendance de la presse. Autant la presse tient à ses valeurs, autant le Cameroun est attaché à la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre-ensemble, le développement économique, l'intégrité territoriale. Ces valeurs sont capitales pour la nation en quête d'émergence. Elles ne s'opposent pas du tout à la liberté de la presse. Les journalistes pourraient les épouser sans gêner l'exercice de leur profession.

Il leur appartient surtout de respecter ces valeurs en même temps que celles qui guident leur métier. Au même titre que les autres Camerounais. Montrant ainsi que les Camerounais sont toujours aussi optimistes, patriotes et réalistes. La presse a beau revendiquer le « quatrième pouvoir », elle ne saurait se soustraire de la démarche consistant à s'approprier ces valeurs essentielles.