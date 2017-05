Ile Maurice: Causerie sur le leadership à l'intention des policiers

communiqué de presse

Une causerie axée sur le thème "Leadership in Making Things Happen" se tiendra le 4 mai 2017 à l'auditorium de l'Orchestre de la Police à Vacoas. Une centaine d'officiers de la Police y participeront.

Cette initiative conjointe du ministère de la Défense et du département de la Police vise à sensibiliser les participants aux techniques de leadership afin de les équiper de compétences aux niveaux des opérations d'exécution et de gestion. Cela en vue de transformer leur organisation en une équipe orientée vers la performance avec l'objectif éventuel de devenir une institution de classe mondiale.

M. Chee-Peng Tan, Strategic Services Consultant de Team Synthesis (Mauritius and Africa) Ltd, animera la causerie. Team Synthesis apporte aussi une assistance aux organisations par rapport au développement du leadership des personnes, le facteur le plus important dans le processus de transformation d'une organisation.

M. Chee-Peng Tan est un consultant spécialisé dans la planification informatique des entreprises, la gestion des programmes et des performances et la stratégie, et la mise en œuvre du commerce électronique. Son travail s'étend de Singapore à l'Afrique.