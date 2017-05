Burkina Faso: Résilience des réfugiés maliens - Plan Burkina et l'Allemagne lancent un projet

Plan international Burkina Faso a organisé un atelier de lancement et de planification des activités du « projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l'aide extérieure dans la province du Séno, région du Sahel » en abrégé SEWOH-SENO, les 20 et 21 avril 2017 à Dori.

Ce projet de plus d'un milliard de F CFA mis en œuvre avec l'appui de ses partenaires allemands envisage améliorer les conditions de vie de 3 800 ménages en près de cinq ans.

D'une durée d'environ 5 ans qui couvre la période de décembre 2016 à septembre 2021, le « projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l'aide extérieure dans la province du Séno, région du Sahel » en abrégé SEWOH-SENO a été financé à hauteur de 1 074 414 844 F CFA par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand et plan international Allemagne.

Selon la représentante résidente de Plan international au Burkina Faso, Dr Haidara Fatoumata, le projet vise à contribuer au renforcement de la résilience aux crises alimentaires et à la dépendance économique des réfugiés maliens du camp de Goudebo situé à une quinzaine de km de Dori et des ménages de 50 villages des communes de Falagountou, Gorgadji et Dori. A cet effet, elle a précisé que les domaines d'intervention sont la micro finance communautaire, les activités génératrices de revenus (AGR), l'élevage, l'agriculture familiale, la nutrition, la réduction des risques catastrophes, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes.

Pour ce faire, les capacités économiques ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables des communautés hôtes seront renforcées. En outre, les capacités d'employabilité des jeunes de 15 à 24 ans des communautés hôtes et des réfugiés maliens seront améliorées. A en croire le chef de projet SEWOH-SENO Zakaria Tarpouga, les bénéficiaires sont essentiellement des jeunes, des enfants et des femmes. Et d'ajouter que le projet profitera à 3 800 ménages dont 500 au camp de Goudebo, soit 24 800 personnes directes y compris 1 700 réfugiés maliens.

Quant aux bénéficiaires indirects, M. Tarpouga a avancé le chiffre de 66 515 personnes. De son avis, le projet sera exécuté par l'Association pour la gestion de l'environnement et le développement (AGED), partenaire local de Plan international Burkina Faso en collaboration avec les services techniques de l'Etat. La jeunesse, une priorité pour l'Allemagne. Le 1er secrétaire Joerg Meyer, par ailleurs chef de la coopération de l'ambassade de la république fédérale d'Allemagne au Burkina Faso a confié que son pays a fait entièrement confiance aux capacités des partenaires à gérer des fonds en leur octroyant cette subvention. Aussi a-t-il fait cas de leur expérience dans la mise en œuvre des projets et le rapportage, leur connaissance du terrain et leur sens de la redevabilité.

Pour ce qui concerne la zone d'intervention du projet, M. Meyer a affirmé qu'elle revêt « une importance capitale » pour le gouvernement allemand. « C'est l'une des zones les plus sensibles et les plus vulnérables du Burkina Faso. Une zone où, si les populations notamment la frange jeune ne sont pas prises en charge conséquemment, elles risquent de basculer dans des activités pouvant entrainer la région, et donc le pays dans l'insécurité totale », a prévenu Joerg Meyer. C'est pourquoi, il a salué le choix de la région et du public cible. Le diplomate allemand a rappelé que son pays porte beaucoup d'attention à la qualité et au délai d'exécution des projets qu'il octroie et ce, selon le chronogramme qui a été approuvé.

Pour sa part, Dr Haidara Fatoumata a remercié la république fédérale d'Allemagne ainsi que Plan international Allemagne pour avoir financé le projet. Elle a félicité la concrétisation de ce projet qui permet de développer des initiatives pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations rurales au pays des Hommes intègres. Quant au haut-commissaire de la province du Séno, Inoussa Kaboré, il a estimé que ce projet constitue un apport considérable aux efforts du gouvernement qui fait de son mieux pour assister les populations cibles du projet. « Les réalités socio politiques et sécuritaires qui ont poussé nos frères et sœurs du Mali vers cette partie de notre pays nous interpellent tous à rechercher les voies et moyens pour qu'ils vivent décemment sur leur terre d'accueil et que les populations hôtes aussi se sentent à l'aise », a-t-il conclu.