Madagascar: Ouverture de la session parlementaire sur fond d'«affaire Claudine»

Une heure plus tard, ce fut au tour du président de la Chambre haute de marteler son propre message : « tant que le Sénat n'est pas saisi par la justice, on ne s'exprimera pas sur cette affaire ». Un message repris aussitôt par le sénateur Riana Andriamandavy, le beau-frère de Claudine Razaimamonjy, lui-même critiqué pour avoir, lundi 1er mai, empêché l'accès à la chambre d'hôpital de Claudine au substitut du procureur qui voulait vérifier si celle-ci s'y trouvait bien.

16 heures. Le président de l'Assemblée nationale vient de finir son allocution de bienvenue. Il en appelle à la stabilité politique pour faire face aux « affaires chaudes du moment ». Dans la salle plénière, le député d'opposition Hawel Mamod'ali affirme que son groupe parlementaire Mapar n'a pas encore élaboré de stratégie concernant le cas « Claudine ». « La situation est en train de pourrir. Nous (les députés Mapar, ndlr), on va certainement interpeller le gouvernement pour qu'une action en justice soit mise au clair par rapport à l'opinion publique. On commence aujourd'hui, donc laissez-nous le temps de nous réunir par rapport à ce sujet », explique-t-il.

Une sorte de rentrée des classes pour les députés et sénateurs, qui s'étaient quittés à la mi-décembre dernier. Les médias nationaux avaient annoncé une rentrée tourmentée, notamment à cause de l'affaire judiciaire du moment, la fameuse « affaire Claudine ». Les présidents des deux chambres ont préféré y faire allusion de manière sibylline dans leur discours. Mêmes les parlementaires, questionnés sur le sujet, ont préféré botter en touche.

