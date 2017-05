Burkina Faso: Galian 2017 - Des innovations annoncées

Le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, a animé une conférence de presse, hier 2 mai, sur l'édition 2017 du concours « prix Galian ». Au cours de la rencontre avec les hommes de médias, le ministre a annoncé plusieurs innovations entrant dans le cadre de l'organisation du concours.

Institué en 1997, le concours prix « Galian » fête ses 20 ans cette année. Pour marquer d'une pierre blanche ce 20e anniversaire ainsi que les éditions à venir, une batterie d'innovations a été annoncée par le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, le 2 mai dernier lors d'une conférence de presse. Il s'agit de la hausse du montant de l'enveloppe allouée à chaque lauréat qui passe de 500 000 F CFA à 1 million de F CFA désormais. Concernant les genres rédactionnels, ce sont 15 genres qui ont été retenus pour la compétition (voir encadré), dont 11 dans le genre production et 4 dans le genre technique.

Une des innovations est l'instauration d'un super prix dénommé « Super Galian » qui récompensera l'œuvre qui aura transcendé de par ses qualités professionnelles et ce, quel que soit le genre. « Les genres seront notés et celui des 15 qui aura au moins 17 pourra bénéficier du super Galian. C'est un prix qui vient en sus d'un montant de 3 millions de F CFA auquel il a été associé, avec l'accompagnement du ministère de l'Habitat et de l'urbanisme, une parcelle de 375 m2 située à Ouaga 2 000 », a annoncé le ministre Dandjinou.

Quant aux prix spéciaux, il faut dire que le nombre a été revu à la baisse, soit à 10 maximum. Une baisse qui vise à faire valoriser d'abord les genres journalistiques. « Dans le cadre des Galian, cela posait un problème organisationnel.

Il y avait parfois une vingtaine de prix spéciaux et certains montants étaient souvent supérieurs à ceux des Galian. Ensuite, il y avait parfois des œuvres commandées alors que c'est d'abord la qualité du travail que nous voulons promouvoir. C'est pourquoi nous avons décidé de donner 10 prix spéciaux et 15 genres journalistiques en compétition pour les Galian », a expliqué le ministre.

La « Nuit des Galian » prévue le 3 juin prochain

L'autre innovation est le changement de dénomination de la nuit du communicateur qui devient désormais la « Nuit des Galian », laquelle connaîtra une amélioration dans son organisation, tant du point de vue du contenu que du format, de sorte à rendre cette nuit d'excellence plus attrayante pour les spectateurs et les téléspectateurs.

Aussi, dans le but d'améliorer la qualité des productions journalistiques, le ministère de la Communication a produit un document appelé « Memento du candidat » réalisé par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication avec la contribution des professionnels de médias, de journalistes émérites, d'universitaires et de techniciens.

Ledit document qui peut servir d'aide-mémoire pour les praticiens, contient et rappelle la définition des différents genres rédactionnels les plus utilisés dans les différentes rédactions.

Il faut noter que toutes ces innovations émanent des recommandations issues d'un atelier de réflexion tenu du 20 au 23 octobre 2016 à Koudougou ainsi que de celles des jurys des éditions précédentes des Galian. En outre, le ministre a indiqué que la situation peut évoluer d'une édition à l'autre et d'autres genres rédactionnels peuvent être pris en compte dans les années à venir.

Pour les 20 ans du concours, il est prévu la production d'un film documentaire, d'un magazine radiophonique et d'un trombinoscope.

Pour rappel, la Direction générale des médias (DGM) réceptionne, depuis le 24 avril dernier, les œuvres des candidats à cette édition des Galian, et ce jusqu'au 8 mai prochain. Quant à la « Nuit des Galian », elle aura lieu le 3 juin prochain, sous la très haute présidence du président du Faso. Chers confrères et consoeurs, à nos plumes, micros et caméras, car les prix Galian, y a l'argent dedans et... Parcelle aussi !