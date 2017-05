Cameroun: Koung-khi - Du soutien pour la communauté chrétienne de Kamgo

Le vice président du Sénat s'est rendu dimanche dernier à l'EEC (Eglise Evangélique du Cameroun), paroisse de Kamgo et à la Chapelle de la même localité où il a apporté un appui total de 800 000Fcfa pour la construction et la réfection desdites Eglises

C'est une constance chez sa majesté Paul Tchatchouang. Le chef supérieur de Mutcha et vice-président du Sénat, brille de plus en plus par une proximité considérable avec l'Eglise. Ses sorties sur le terrain du compte rendu parlementaire, en dehors de soutenir l'éducation, sont beaucoup plus orientées vers ce secteur qu'il semble porter à cœur. Ce Dimanche, 30 Avril 2017, il était l'hôte des fidèles de l'Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) de Kamgo, située à moins d'un kilomètre de l'axe principal Bafoussam-Yaoundé, plus précisément au lieu dit « Tobe » dans le département du Koung-khi ; et ceux de la chapelle de la même localité.

C'était un Dimanche tout à fait particulier pour les fidèles, sortis massivement accueillir leur hôte du jour. « L'Eglise est heureuse d'être représentée aujourd'hui », lance l'évangéliste Fodouop Magloire de l'église évangélique, avant de demander à Bethel, la principale chorale de l'Eglise de donner de la voix et louer le seigneur pour cette présence remarquable parmi eux, d'un invité de marque, sa majesté Tchatchouang Paul. La région Synodale sera représentée à cette circonstance par le Révérend Leudeu Magloire. Le président qui souhaitait pourtant être là selon son représentant, n'a pas pu, compte tenu de l'actualité de l'église évangélique du Cameroun avec le Synode de Ngaoundéré qui venait de s'achever et qui s'était débouché sur l'élection du nouveau bureau national.

La prise de parole de Tchatchouang Paul est introduite par un chant chrétien qu'il aura entonné personnellement : « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? », une façon pour lui de remercier le seigneur pour ses multiples bien faits. Il remettra séance tenante pour la construction de la nouvelle Eglise, une enveloppe de 400 000Fcfa. C'était en fait la matérialisation d'une promesse faite à l'endroit de ces fidèles au cours de l'un de ses passages dans la localité, toujours pour des activités parlementaires, le 29 Janvier 2017. Ils avaient alors formulé la demande pour l'appui pour cette réalisation. Tel qu'il est dit dans Mathieu 7.7, demandez et l'on vous donnera. « Vous avez demandé, je suis venu donner », dixit l'honorable Tchatchouang qui ne manque pas de préciser à toutes fins utiles que « Tchatchouang n'est pas riche et ne sera jamais riche. J'utilise les fonds que l'Etat met à ma disposition pour alléger vos souffrances. Ce que je donne n'est pas beaucoup, mais mon souhait c'est l'éveil de l'esprit. Que d'autres puissent dire, pourquoi tel et non moi ? »

Ce geste est largement salué et loué à la limite par les responsables de cette Eglise qui, débordés par la joie, ont remis entre les mains du seigneur, ce bienfaiteur. « Votre présence ici est un exemple à ceux qui sont dans ce département à distribuer les billets de banque pour se faire voir pendant les fêtes », déclaration du Révérend Leudeu Magloire qui caresse en même temps l'espoir de voir le sénateur Tchatchouang rayonner davantage afin de continuer ses œuvres. Surtout, souhaite l'homme de Dieu, que ce geste permette de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner à Dieu, car, « l'âme bienfaisante sera arrosée et le chiche demeurera dans sa pauvreté », a-t-il ajouté, paraphrasant ainsi la Bible. Quant à sa proximité avec l'Eglise dans son ensemble, le vice-président du Sénat pense que l'Eglise, au-delà de tous préjugés, a un rôle moralisateur de la société qu'il faut préserver. « Si tout le monde respecte les dix commandements, le chef que je suis restera tranquille à la chefferie parce qu'il n'y aura pas de problème », renchérit-il. Face à l'actualité de l'heure avec la guerre de nerf qu'entretiennent les responsables de l'Eglise Evangélique du Cameroun pour le positionnement, le vice-président du Sénat invite les bergers de cette église à la tempérance et la tolérance, afin de barrer la route à tout débordement au Cameroun par l'Eglise. Un autre lieu, même rituel, la mission Catholique de Kamgo qui aura reçu également 400 000Fcfa pour la toiture du Presbytère.