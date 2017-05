Angola: Les gardes-frontière enregistrent 38 infractions à la frontière avec la RDCongo

Mbanza Kongo — La Police de Garde Frontière (PGFA) a notifié 38 infractions de violation de frontière entre la province angolaise du Zaïre et la région du Congo centrale, en République Démocratique du Congo, au cours des sept derniers jours.

Un Communiqué du commandement provincial de Zaïre de la Police Nationale parvenu lundi à l'Agence Angola Presse (Angop) indique que de ce nombre figurent 30 infractions d'entrées illégales des étrangers, six de la contrebande de carburant, une de promotion et d'aide à l'immigration et un même nombre de la chasse furtive.

Quant à l'immigration clandestine, la police interpelé et détenu 201 citoyens étrangers de différentes nationalités (plus de 44), après les procédures administratives, ont été remis à la direction provinciale du Service de Migration et Etrangers (SME) pour leur rapatriement.

La province de Zaïre partage 330 kilomètres de frontière avec la région du Congo centrale, en République Démocratique du Congo.