Afrique: CAF Ligue des Champions / USMA - Rabie Meftah incertain face à Al Ahly Tripoli

Après la rencontre, mardi 2 mai, entre Fayez el-Sarraj et Khalifa Haftar, Abou Dhabi parle d'un « pas… Plus »

Le latéral droit des « rouge et noir » d'Alger a été touché lors du dernier match face au CA Batna (3-0) disputé samedi dernier, comptant pour la mise à jour de la 24e journée de la Ligue 1 algérienne. Après avoir effectué une échographie, il s'est avéré qu'il souffre d'une élongation et du coup, le médecin lui a prescrit un repos d'une semaine à dix jours, ce qui va le contraindre à faire l'impasse sur le derby algérois de dimanche prochain et est annoncé aussi incertain pour le premier match de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions. Une absence de taille vu le grand poids de Meftah au sein de la formation de Soustara.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.