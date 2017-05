Cameroun: Jean Flaubert Nono - « Le football jeune est le parent pauvre du football camerounais »

interview

Voilà 9 ans qu'il trône à la tête de l'Ecole de football Brasseries du Cameroun (Efbc). Près de 10 années au cours desquelles le manager général Jean Flaubert Nono a imprimé sa marque dans la gestion de ce centre basé dans la capitale économique Douala et qui a formé nombre de talentueux footballeurs camerounais dont l'emblématique Samuel Eto'o Fils.

La 3ème édition du tournoi de football jeunes « Easter Cup » achevée, nous lui avons tendu notre micro. Au menu de cet entretien les tournois qu'il ne cesse d'organiser depuis sa prise de fonction. Dans le but d'évaluer ses joueurs mais surtout comme il le dit, pallier à l'absence de compétitions officielles qui handicapent les jeunes footballeurs au pays de Roger Milla. Jean Flaubert Nono a sa petite idée sur les problèmes du football jeune... Entretien.

Quels enseignements tirez-vous de la 3ème édition de l'Easter Cup qui vient de se terminer ?

Ils sont globalement très positifs. On a passé une très belle semaine de football. Les enfants se sont battus sur le terrain. Mais croyez-moi ce n'est pas facile d'être tous les jours sur l'aire de jeu pour concourir. Donc une belle semaine un beau vainqueur, de beaux matches. Des talents qui se révèlent.

Comparativement à la dernière édition comment est-ce que le niveau des athlètes évolue ?

Il évolue dans le bon sens. Le tournoi prend une envergure intéressante. Je pense que c'est le tournoi de référence au niveau des jeunes au Cameroun. C'est un tournoi que nous avons voulu élitiste. Les équipes se préparent. Nous avons beaucoup de demandes de transferts. C'est pourquoi les équipes se préparent assidument pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes au cours de cette semaine d'oppositions. Le tournoi monte en puissance.

L'Ecole de football Brasseries du Cameroun, le centre de formation que vous dirigez, a souvent gagné ici. Doit-on croire qu'elle est au-dessus des autres structures du pays ?

Si sur trois éditions vous êtes trois fois finaliste, c'est la reconnaissance d'un travail qui est vraiment bien fait. C'est leur tournoi, c'est chez eux, ils ont à coeur de gagner chez eux. Ils sont très déçus, ils sont passés près d'une victoire. Mais cela fait partie de la vie du compétiteur. C'est leur première défaite ils vont se remettre au travail et penser à la prochaine étape.

Vous êtes à l'origine de ces tournois baptisés Easter cup, Challenge Geremi Njitap, Tournoi de Noel. Pourquoi les organisez-vous ?

Ce qui nous motive c'est de faire jouer les jeunes. Le championnat ne se jouant pas on va dire de façon normale, il était important de pouvoir mettre en place des compétitions pour évaluer les enfants. Comme je le dis souvent, ces tournois-là doivent être complémentaires d'un championnat de jeunes. En général, les tournois occupent les périodes creuses, les périodes de congés scolaires. Donc j'espère qu'ils arrivent en complément des championnats bientôt et qu'ils ne soient pas seulement un fait de la compétition. Le problème c'est que tout le monde veut jouer cette compétition parce qu'il n'y a pas de championnat. Nous sommes un acteur majeur du football jeune au Cameroun. Nous jouons notre rôle de locomotive, nous devons impulser, essayer d'amener tout le monde dans notre mouvance pour le bien-être du football des jeunes, du football camerounais et bien sûr des sélections nationales plus tard.

Pensez-vous avoir atteint los objectifs ciblés par l'organisation de ces tournois ?

L'objectif pour nous c'était que les enfants soient en compétition, à peu près tous les trois mois. C'est le cas aujourd'hui. Il y a le tournoi de Limbe que nous sponsorisons en Décembre. Ensuite nous avons créé en 2013 le « Challenge Geremi Njitap » qui clôture l'année scolaire dans la mesure où il se déroule à la fin des examens scolaires. Il y avait un trou de six mois. C'est pour cela que nous avons créé l' « Easter cup ». La période de Pâques était idéale. Nous avons choisi à chaque fois la seconde semaine des Congés de Pâques pour la faire jouer.

Comme souvent dans toutes les initiatives, ça part comme un jeu, puis finalement, ça prend. Vous avez vu le monde qu'il y avait encore aujourd'hui (le 15 avril 2017, jour de la finale Ndlr)! C'était exceptionnel ! Il y avait un monde fou ici à Ndokoti (le quartier qui abrite le centre de formation de l'Ecole de football Brasseries du Cameroun, ndlr)! Cela veut dire que les gens sont en attente de ce football-là, ils ont pris beaucoup de plaisir toute la semaine. Ils sont en attente car ils aiment voir jouer les jeunes joueurs, ils aiment découvrir les talents de demain. On est très heureux ! Avec trois tournois, on couvre à peu près l'année scolaire au rythme d'un tous les trois mois.

Vous promettez plus de tournois à l'avenir ?

Pas plus de tournois, mais plutôt de toujours essayer d'améliorer la qualité des tournois. Peut-être qu'on développera bientôt « Easter Cup » parce que c'est le tournoi-phare pour nous, celui où nous mettons le plus de moyens, celui qui regroupe la catégorie des moins de 18 ans qui est la catégorie sortante. Avec les enfants qui vont basculer dans la post-formation, qui vont arriver dans les championnats seniors. C'est important ! Easter Cup est vraiment une sorte d'examen de passage.

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez les recruteurs étrangers, Européens surtout sur le bord du terrain ou dans les tribunes ?

C'est un sentiment de satisfaction ! Ecoutez, le Cameroun est un pays de football. Les recruteurs étrangers ne sont pas fous ! A partir du moment où ils savent que les compétitions sont bien organisées et qu'il y a de la qualité, ils viennent massivement. A chaque compétition, vous avez toujours une dizaine de scouts étrangers qui sont présents. Ils sont à la recherche de bons joueurs, ils portent une attention particulière à nos compétitions et c'est important.

Vous avez évoqué tout à l'heure la situation du football jeune au Cameroun. Comment considérez-vous le sort de cette frange du football camerounais ?

C'est le parent pauvre du football camerounais. On le dit depuis des années (moment d'hésitation). Sans trop d'optimisme j'espère que ça va bouger. Il est grand temps, il est important que les enfants puissent s'évaluer chaque semaine et pas seulement tous les trois mois sur un tournoi comme la Easter Cup ou le Challenge Geremi Njitap.

Vous avez envie de faire des propositions pour que les choses aillent mieux ?

Si l'on me demande mon avis je ferai des propositions. Pour l'instant apparemment l'on n'a pas jugé qu'il fût bon de solliciter notre avis.

Certains vous prêtent l'intention de vouloir prendre la direction de la future Ligue spécialisée du football jeune. Vous répondez quoi ?

Je ne réponds rien. Je n'ai jamais déclaré que je veux prendre la direction de quoi que ce soit. Mon souci à moi c'est gérer ma structure ce qui me donne déjà beaucoup de travail.

Justement au sujet de votre centre comment appréciez-vous la progression des derniers joueurs partis d'ici ?

Il y en a quatre qui sont partis au Portugal. Ils ne sont pas dans des clubs de première division, mais ils peuvent progresser tranquillement. Il y en a un qui est parti à Strasbourg, un autre a rejoint l'OGC Nice, en France. L'objectif pour ces enfants c'est de jouer au niveau professionnel. Et puis s'il le faut, certains pourront peut-être partir directement du Cameroun d'autres passeront ensuite peut-être par les clubs de première division au Cameroun.

Qu'est-ce que cela vous fait de diriger le centre de formation qui a vu passer une bonne partie des tout meilleurs footballeurs camerounais comme Samuel Eto'o Fils, Geremi Njitap, Rigobert Song Bahanag ?

C'est une grande fierté et une responsabilité. Nous devons toujours fixer la barre plus haut. Notre objectif à nous c'est former des Lions, des jeunes qui demain pourront porter les couleurs du Cameroun dignement.

Il y en a qui sont passés par ici qui reviennent vous remercier...

Geremi Njitap vient nous remercier. Il passe régulièrement par ici lors des compétitions. Hier c'est Daniel Ngom Kome qui est passé nous voir. On remercie nos anciens pensionnaires pour l'intérêt qu'ils continuent de nous porter.