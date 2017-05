Cameroun: Monaco refuse 85 millions de Manchester United pour Mbappé

Le jeune attaquant français d'origine camerounaise de l'AS Monaco est la révélation de la saison. Malgré des statistiques affolantes et une valeur marchande estimée à quelque 100 millions d'euros, Kylian Mbappé étonne par son calme et sa maturité.

Étincelant cette saison sous le maillot de l'AS Monaco, le jeune avant-centre est une priorité pour plusieurs grosses écuries européennes dont Manchester United et le Real Madrid. Les premières approches ont débuté mais Monaco tient bon pour le moment. José Mourinho et les Red Devils ont proposé 85 millions d'euros au club de la principauté qui a refusé l'offre. Pour les Monégasques, Mbappé vaudrait entre 120 et 140 millions ! Rare sont les clubs qui peuvent débourser une telle somme.

Incroyablement serein, le jeune buteur réalise une première saison chez les professionnels tout simplement extraordinaire avec, pour le moment, 24 réalisations en 38 matches disputés toutes compétitions confondues, dont 5 en Ligue des Champions. Il est vrai que depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a passé beaucoup plus de temps sur le terrain qu'en 2015-2016, où il n'avait disputé que onze matchs et marqué un seul but.