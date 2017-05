Ile Maurice: Incidents devant les Casernes - La liberté conditionnelle de quatre suspects étendue

L'enquête dans le cadre des incidents survenus devant les Casernes centrales en janvier dernier se poursuit. Cader Sayed Hossen, Balkissoon Hookoom, Rajesh Jeetah et Devanand Rittoo, arrêtés dans cette affaire, ont comparu en cour de Port-Louis, mercredi 3 mai. Leur motion de remise en liberté conditionnelle a été étendue jusqu'à vendredi 2 juin.

En cour, leur homme de loi, Me Yatin Varma a déposé une motion devant la magistrate Adila Hamuth réclamant que l'enquiry officer vienne dire où en est l'enquête à ce stade. Trois accusations provisoires, «taking part in an unlawful assembly», «obstructing public road» et «assault against an agent of civil authority», pèsent sur eux.

Cette affaire a pour toile de fond une manifestation qui s'est déroulée alors que l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam était convoqué dans les locaux du CCID. Cela, dans le sillage de l'enquête sur la saisie de Rs 220 millions chez lui, à Riverwalk, en février 2015.