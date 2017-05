Ile Maurice: Vente d'Apollo Bramwell - «La nomination de Me Wenda Sawmynaden a été décidée volontairement par CIEL»

Les services de l'avocate, Me Wenda Sawmynaden, l'épouse du ministre Yogida Sawmynaden retenus dans la vente de l'hôpital Apollo Bramwell avaient suscité de vives polémiques. CIEL, à travers son responsable de communication, a souhaité mettre les points sur les i, mercredi 3 mai.

La compagnie précise que «la nomination de Me Wenda Sawmynaden comme notaire de la transaction a été décidée volontairement par le groupe CIEL et ses filiales, notamment CIEL Healthcare Africa Ltd et The Medical and Surgical Centre Ltd». Ce, précise-t-elle, «après des consultations avec l'avocat, Me Jean-Pierre Montocchio».

CIEL ajoute également que «ce choix s'est fait de manière logique étant donné que Me Wenda Sawmynaden avait déjà travaillé sur la transaction avortée avec Omega Ark et avait préparé les documents notariaux nécessaires dans cette affaire».

En ce qui concerne les honoraires de l'épouse du ministre Yogida Sawmynaden, CIEL précise que ceux-ci ainsi que les frais payés par MSCL à cette dernière «correspondent aux tarifs fixés par le Notaries Act et se chiffrent à un montant total de Rs. 3 588 033 92 respectivement».