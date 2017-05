Libye: Crise libyenne - Al-Sissi rencontre Haftar et el-Sarraj à Abou Dhabi

L'un des points sur lequel les deux responsables libyens se sont penchés hier, et qui sera officialisé aujourd'hui lors d'une conférence de presse attendue, c'est la structure et la conception du conseil présidentiel libyen.

L'optimisme créé par la rencontre du mardi 2 mai est de bon augure pour celle d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, en plus des deux responsables libyens, si l'on en croit certaines informations qui filtrent de la capitale émirati, le sommet se tiendra en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et de l'émir Mohammad ben Zayed, le prince héritier.

Après la rencontre, mardi 2 mai, entre Fayez el-Sarraj et Khalifa Haftar, Abou Dhabi parle d'un « pas important du processus politique » de la Libye. Les Emirats arabes unis accueillent ce mercredi une autre personnalité, le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi arrivé ce mercredi matin. Une réunion dédiée à la Libye est prévue avec lui et les deux rivaux libyens.

