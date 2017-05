Afrique Centrale: Les pays de la CEMAC harmonisent leurs politiques pharmaceutiques à Brazzaville

Les enjeux sont énormes pour le bien-être de nos populations. Nous devons maintenir les efforts afin de mettre à la disposition des populations de notre sous-région des médicaments sûrs, efficaces, de bonne qualité et à moindre coût », a expliqué le Dr Nicolas Félicien Dologuélé, directeur des programmes et de la recherche de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) dont les participants à l'atelier de revue conjointe sont membres.

« Nous sommes conscients de nombreux problèmes rencontrés et des faiblesses révélées par des différentes études dans le domaine de la pharmacie et du médicament dans nos différents pays.

Les experts, spécialistes des questions de pharmacie et du médicament de la Guinée Equatoriale, du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, du Tchad et du Congo pays hôte, ainsi que ceux des Agences du système des Nations unies prennent part à cet atelier.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.