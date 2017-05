Afrique: Italie - Des ONG accusées de se faire de l'argent sur l'immigration

Mille participants, dont une grande majorité d'entrepreneurs, et 13 chefs d'Etat et de gouvernement africains… Plus »

Di Battista rappelle que quand il travaillait « au Congo (RdC) et au Guatémala dans la coopération internationale, je savais bien que certaines ONG se comportaient bien et d'autres notoirement mal ».

Il s'indigne que « ceux du PD » (Parti démocratique, de gauche) les taxent de néofascisme « alors que de l'aveu même de mafieux, on se fait plus d'argent avec les immigrés qu'avec la drogue » ! Pourquoi tant d'acharnement de tous contre le M5S ?

Même teneur de ton du côté du M5S, le mouvement du comique Beppe Grillo, qui soutient que depuis toujours, il y a du blé à gratter derrière toute action humanitaire (voir encadré). Et que même la mafia le sait : il y a plus à gagner en « s'occupant » des immigrés que de tout autre trafic. Le gouvernement italien est divisé sur la question.

