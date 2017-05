Dans ce même chapitre de la liberté de la presse, les chercheurs du Projet d'application des médias sociaux et droits humains (MS&DH) de l'IRDH, qui a pour objectif d'encourager les citoyens à exprimer leurs opinions à travers les nouvelles technologies de communication et de l'information, rappellent qu'il est aussi important de documenter les cas de violence contre des personnes ayant publié une information ou exprimé une opinion sur son site web, son blog personnel, sa page Facebook ou son compte twitter.

L'Acaj a, par ailleurs, profité de cette opportunité pour exiger l'application des autres mesures de décrispation politique dont la cessation des poursuites à caractère politique à l'égard de Moïse Katumbi et ses douze proches; la libération d'Eugène Diomi Ndongala, du Bâtonnier Jean-Claude Muyambo, etc. ainsi que la fin de dédoublement des partis politiques de l'opposition.

« À ce propos, l'article 24 de la Constitution prescrit que les médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux », a souligné le président de l'Acaj.

Il en est aussi, a-t-il poursuivi, de la mesure qui oblige les autorités à garantir l'égalité d'accès aux médias publics à tous les courants politiques et sociaux notamment par la fixation d'un temps d'antenne règlementaire et de l'instauration du droit de réplique au gouvernement dans la grille des programmes de ces médias.

« Le gouvernement a la responsabilité d'appliquer toutes les mesures de décrispation politique et en particulier celle relative au rétablissement sans délai de signal des médias susmentionnés », a déclaré le président de l'Acaj, Me Georges Kapiamba.

Dans son communiqué publié à cet effet, l'Acaj a noté que les médias proches des opposants fermés à Lubumbashi sont Nyota radio et télévision, Mapendo télévision, propriétés de Moïse Katumbi, Jua radio et télévision, de Jean-Claude Muyambo, et Voix du Katanga, de Gabriel Kyungu wa Kumwanza.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.