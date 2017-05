Congo-Kinshasa: Le pays fonctionne sans la loi des Finances depuis 4 mois

« Toute dépense engagée après le 30 avril n'aurait pas de base légale et pourrait être assimilées à un détournement de deniers publics », affirment les plus sceptiques. Pour ces derniers, seules les dépenses ordonnées avant le 30 avril pourraient être exécutées pendant le mois de mai ou les mois suivants.

« Au regard de la Constitution, cette pratique est illégale et n'a jamais été prévue par le constituant. Celui-ci oblige l'exécutif à proposer un budget au pouvoir législatif qui, par la suite, doit amender et valider cette loi des Finances avant sa promulgation par le chef de l'Etat.

Et du côté du gouvernement Badibanga, réputé démissionnaire, on ne l'entend pas de cette oreille. « Lors de l'adoption des crédits provisoires et au cours d'une commission paritaire Assemblée nationale - Sénat, il a été convenu que la loi sur les crédits provisoires allait être automatiquement renouvelée jusqu'à la promulgation du budget 2017 », a rétorqué Justin Bitakwira, ministre de relations avec le Parlement.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.