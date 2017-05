Cameroun: Concert de l'Espoir 2017 - Des signes et des chansons

La chorale des sourds a donné une prestation au cours du spectacle organisé le 27 avril dernier par l'artiste David K, au siège de l'association « Hope & Life » à Yaoundé.

Une soirée en l'honneur des malentendants. Loin d'être un dialogue de sourds, le concert de l'Espoir 2017 a marqué une communion entre le public et les personnes handicapées. Dans les locaux de l'association « Hope & Life » à Yaoundé le 27 avril dernier, l'acte V du concert de l'Espoir a placé la chorale des sourds au-devant de la scène. 12 choristes parmi lesquels l'artiste gospel David K, chef d'orchestre de la chorale et interprète de langage des signes, ont impressionné le public totalement séduit par l'harmonie de groupe constitué de sourds, sourds-muets et malentendants. « Tout près de toi Seigneur, soutiens ma foi », le cantique admirablement exécuté par les fidèles « sans voix » rappelle la bonté et la fidélité de Dieu, et surtout sa miséricorde dans leur vie. Par la suavité de leurs gestes, danses et cadence guidés par l'interprète, les fervents choristes ont démontré que même s'ils n'ont pas de voix, ils peuvent louer avec les gestes et les signes.

Occasion pour Prince de Jésus, l'un des célèbres artistes invités à la fête, de renchérir cette confiance à travers son titre « appelle seulement Jésus ». D'autres artistes, à l'instar de Donny Elwood, Sylvie Ebango, etc. ont joint leurs voix à celle de David K dont les prestations ont fait sensation. La soirée a également marqué un fort intérêt sur le cinéma, avec la projection d'un court-métrage pour sensibiliser le public. Le film met en lumière les problèmes de communication que rencontrent les sourds dans leur milieu social. La nécessité d'apprendre le langage des signes se révèle en filigrane, dans ce film comique de par sa tonalité. « Il s'agit de marquer un grand changement dans le cœur de ces handicapés qui ont soif. À travers ce concert et les activités qui ont précédé, les espoirs ont été comblés », s'est réjoui l'artiste gospel David K.