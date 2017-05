Cameroun: Assainissement à Yaoundé - A l'assaut des rats, moustiques et cafards

Le Service camerounais d'assainissement (Seca) a organisé une campagne de lutte anti vectorielle intégrée (physique et chimique) de neuf jours dans les sept mairies d'arrondissement de la ville de Yaoundé. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'assainissement de Yaoundé (PADY). Elle visait à mobiliser les populations autour de la nécessité de s'engager dans l'assainissement de leur milieu de vie, en éliminant des insectes, rongeurs, moustiques, cafards et autres. Pour mener à bien cette action, les différentes autorités administratives et traditionnelles de la place, en collaboration avec la coordonnatrice du projet, Arlette Tchapoya, ont remis du matériel à plus d'une cinquantaine de Comités d'animations et de développement local (Cadel) des quartiers concernés : des brouettes, des pelles, des masques, des gants.

