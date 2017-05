Cameroun: Medias - La Sopecam met un nouveau projet en kiosque

Apres Cameroon tribune en 1974, Nyanga en 2006 et Week-end en 2009, Cameroon business todayvient donc en cette année 2017 agrandir la famille Sopecam avec un journal innovant singulier et adapté à son époque puisqu'il sera aussi disponible en version PDF téléchargeable pour ceux des lecteur qui veulent recevoir leur journal dans leur mobile ou dans leur ordinateur. En plus du journal, la soirée de ce vendredi à douala était aussi l'occasion du lancement en simultané du site internet www.cameroon businessbusinesstoday.cm et aussi de l'application mobile téléchargeable gratuitement sur Play store qui permettra à tous les camerounais de transporter leur journal partout et en tous lieux.

Cameroon business today est le nom du nouveau journal édité par la société camerounaise de presse et d'Edition.C'est devant un parterre d'invité aussi prestigieux les uns que les autres et les autorités de la ville de Douala que Marie Claire Nnana la directrice générale de la Sopecam a présenté ce vendredi 29 avril 2017 à L'hotelLafalaise de Bonanjo le dernier né de la maison.

