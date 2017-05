Mauritanie: M. Ahmedou Ould Abdallah - «Les émeutes qui ont eu lieu sont orchestrées mais....»

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdallah a souligné mardi soir, dans une déclaration à la presse, que les émeutes qui se sont produites lundi et mardi écoulés dans certains endroits de la capitale ne constituent pas une protestation ou une manifestation naturelle mais des émeutes orchestrées de toute pièce.

Les protestations, dit le ministre, sont des choses qui se déroulent chaque jour et à aucun moment les forces de l'ordre n'ont eu à y faire face.

Les participants à ces manifestations vont parfois jusque devant la Présidence de la République, portant des banderoles et exprimant leurs opinions sans condition ni entrave et une personne leur est déléguée pour accuser réception de leurs doléances.

M. Ahmedou Ould Abdallah a précisé que les organisateurs des marches ordinaires présentent des demandes d'autorisation auxquelles les autorités répondent positivement.

Il a relevé que ce qui s'est produit consiste en des émeutes orchestrées par des mouvances politiques et des mouvements extrémistes profitant de l'occasion de la mise en œuvre du décret régissant la circulation routière pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des citoyens.

Le caractère même des participants à ces émeutes confirme ce qui précède car il y a parmi eux des brigands, des individus qui ont des antécédents judiciaires et certains étrangers.

M. Ahmedou Ould Abdallah a fait remarquer que les émeutes ont commencé dans la wilaya de Nouakchott Sud avant de se produire au niveau d'une partie de Nouakchott Nord. Toutefois, les forces de l'ordre sont promptement intervenues sinon nous n'en serions pas là actuellement.

Les actions de désordre ont englobé le fait de forcer les passagers à descendre des véhicules et de jeter des pierres en direction des voitures, ce qui a causé des dégâts et des blessures pour des citoyens. Certains ont tenté de piller les commerces et volé des sacs à mains de certaines femmes au marché.

Mais tout cela est demeuré limité; la situation a été maîtrisée dans un temps relativement court et les auteurs appréhendés.

Le ministre de l'intérieur a enfin réaffirmé, à l'intention des citoyens, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter; que ce genre de choses arrive parfois; mais les autorités concernées apprécient la situation et considèrent que la sécurité des citoyens est une ligne rouge à ne pas franchir et que toutes les mesures nécessaires ont été prises et les moyens mobilisés à cette fin.