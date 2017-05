Sur une période de 4ans (entre 2012 et 2015), le Sénégal a enregistré 39.720 accidents qui ont entraîné 1457 pertes en vies humaines et 68.515 blessés. Pis, de 2015 à 2016, le nombre de morts enregistrés sur les routes est estimé à 400 en 2015 et à 651 morts pour 2016. Soit une hausse de 63%. Ces chiffres alarmants sont du directeur de la nouvelle prévention routière, Matar Faye qui a présidé hier, mardi 02 mai, la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la prévention routière prévue du 02 au 07 mai prochain.

Le directeur de la nouvelle prévention routière, Mactar Faye dénonce la hausse des accidents sur les routes. Ce qui n'est rien d'autre qu'un manque de respect du code de la route.

«L'accident de la circulation est un véritable fléau synonyme de pertes en vies humaines, de blessures graves et de dégâts matériels importants. Sur une période de 5 ans (2012-2015), le Sénégal a enregistré 39720 accidents ayant entraîné une perte de 1457 en vies humaines et 68515 blessés », a-t-il dit.

Il intervenait hier, mardi 2 mai, au lancement de la quinzaine édition de la semaine nationale de la sécurité routière qui a pour thème cette année le «rôle de la femme dans la réduction des accidents de la route».

Revenant, par ailleurs, sur la pertinence et l'acuité du thème choisi et qui interpelle la gent féminine, le directeur de la prévention routière, interpelle les femmes à prendre conscience de leur rôle dans ce combat contre les morts sur les routes, « la nouvelle prévention routière sollicite l'engagement des femmes dans la lutte contre les accidents en sensibilisant leur compagnon, fils, frère ou ami aux dangers de leurs comportements sur la route », souhaite-t-il.

Le directeur de cabinet du ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mouhamadou Diop, quant à lui, faisant l'état des lieux de l'insécurité routière au Sénégal, renseigne que «plus de 3% des accidents concernent plus ou moins la route, 7% sont dus aux véhicules et plus de 90% aux comportements humains».

Outre la mise en œuvre des mesures préventives de lutte contre l'insécurité routière, la création de centres techniques et l'effectivité des permis à points seront l'alternative à ces accidents récurrents, trouve Mouhamadou Diop. D'ores et déjà, le directeur de cabinet du ministre Mansour Elimane Kane, salue l'instauration des opérations coup de poing.

«Le ministère a dernièrement effectué des opérations coup de point ici à Dakar où des brigades mixtes de contrôle comportant les services techniques de la direction des transports routiers, la Gendarmerie Nationale et la Police ont combiné leurs efforts pour déployer des opérations coup de point sur l'ensemble de la région de Dakar », s'est-il félicité.

Avant d'ajouter : « les résultats ont été très probants, on a noté l'accroissement de la fréquentation des centres de contrôle, beaucoup de véhicules venaient se soumettre au contrôle plus qu'avant. C'est pourquoi nous comptons l'étendre dans les autres régions et très prochainement sur Kaolack ».