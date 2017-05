Sénégal: Macky Sall au SYNPICS - «Pas de marche de protestation mais de célébration de la liberté de la presse»

Le Chef de l'Etat, Macky Sall a réitéré ce lundi 1er à l'occasion de la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales, sa volonté pour l'adoption du code de la presse. Il répondait aux doléances du secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication (Synpics), Ibrahima Khaliloulah Ndiaye qui a espéré que le code va être voté très prochainement. Ibrahima Khaliloulah Ndiaye a ainsi rappelé la marche des journalistes de ce 3 mai pour «réclamer de meilleures conditions et redonner à la presse ses lettres de noblesses».

Macky Sall a ainsi fait savoir que cette «marche des journalistes ne devra plutôt pas être une marche de protestation mais une marche pour la célébration de la liberté de la presse car, il n'y a aucun journaliste en prison». Revenant sur le code de la presse, il a souligné qu'il est dans sa dernière mouture. « On doit enlever quelques scories car, on ne peut pas vous donner un droit qui remet en cause d'autres droits et le code va bientôt être adopté », a dit Macky Sall. Sur l'importance du code de la presse, il a fait savoir qu'il va «aider à assainir le milieu».

En ce qui concerne la gestion de la Maison de la Presse, les professionnels des médias seront associés, a rassuré Macky Sall. Et de poursuivre, « depuis que je suis là, il n'y a aucune fréquence donnée mais nous allons mettre de l'ordre surtout avec le numérique » en guise de réponse au secrétaire général du Synpics sur l'attribution des fréquences radios. Macky Sall a aussi fait savoir que l'aide à la presse pour l'année 2017 est en train d'être distribué et là, il a appelé à une meilleure organisation des entreprises de presse.

Rappelons qu'Ibrahima Khaliloulah Ndiaye a souligné dans son discours, la précarité des journalistes. « Les retards et d'arriérés de salaires, les absences de contrat de travail, le non reversement des cotisations sociales pourtant prélevées à la source etc., sont les principales difficultés des journalistes », a relevé M. Ndiaye. Et c'est seulement l'adoption du code de la presse qui permettra «de se battre pour la qualité de la presse, des productions, les attraits qu'elle offre à ses animateurs, la pérennité et la viabilité des entreprises de presse et pour que l'environnement économique global des médias... soit digne d'une démocratie comme la nôtre ».