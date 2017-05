Le maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-accusés devront prendre leur mal en patience en prison. Et pour cause, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rejeté hier, mardi 2 mai, leur demande de Liberté provisoire (Lp) ainsi que l'annulation de la procédure engagée contre eux, confirmant ainsi le réquisitoire du Parquet général et la requête de l'Etat. Les conseils du maire de Dakar ont décidé de porter le dossier devant une juridiction supérieure.

Ce n'est pas demain la veille que sera prononcée la liberté conditionnelle du maire de Dakar, Khalifa Sall et ses co-inculpés dans l'affaire dite de la "Caisse d'avance" de la mairie de Dakar. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rejeté en effet hier, mardi 2 mai, leur demande de Liberté provisoire (Lp), ainsi que la requête d'annulation de la procédure en cours.

Le maire de Dakar perd ainsi une deuxième bataille après un premier revers concédé en première instance, suite au rejet par le Doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar, Samba Sall, de la requête aux fins de liberté provisoire déposée par ses avocats.

Le juge qui avait mis l'affaire en délibéré hier, après les plaidoiries des avocats de Khalifa Sall et Cie et les réquisitoires de l'avocat général représentant le Parquet général et l'Agent judiciaire de l'État, semble avoir suivi les derniers nommés.

LA DEFENSE SE POURVOIT EN CASSATION

Pour autant, les conseils de l'édile de Dakar et co-accusés ne s'avouent pas vaincus, dans la mesure où la Chambre d'accusation n'est pas la dernière instance. En effet, au sortir de l'audience qui s'est tenue hier en huis clos, l'un des avocats de Khalifa Sall, en l'occurrence Me Seydou Diagne a averti, sur les ondes de la radio privée Sud Fm, que la défense va se pourvoir en cassation. Il a indiqué ainsi que «nous pensons interjeter un pourvoi en cassation immédiatement et saisir la Cour Suprême».

Le conseil de Khalifa Sall dit, cependant, ignorer les raisons du rejet de la Chambre d'accusation concernant les contestations sérieuses notées dans le dossier. Selon lui, le juge donnera plus tard les raisons sur lesquelles la Chambre d'accusation a statué.

Pour rappel, le pool d'avocats de la défense avait introduit une requête en annulation du rapport de l'Inspection générale d'État (Ige), du réquisitoire du procureur de la République, du procès-verbal de première comparution et des mandats subséquents. Bref, ils voulaient tout bonnement l'annulation de la procédure.