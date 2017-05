Ce qui aggrave le cas des malades reçus en urgence. «Nous demandons à ce que les médicaments soient disponibles dans les différentes structures sanitaires surtout en cas de crise. Ce n'est pas toujours évident de trouver le médicament dans les officines privées les plus proches. Et cela joue dans la survie du malade», a souligné Mama Camara, victime d'asthme.

Pour cette journée mondiale de la maladie, le professeur Touré a avancé que les facteurs déclencheurs de la maladie qui sont le plus souvent liés à l'environnement, peuvent être évités. Il s'agit de la poussière, mais de certaines allergiques comme la cigarette entre autres. La journée de l'asthme a été l'occasion pour les associations et le corps médical de sensibiliser les personnes vivant avec cette maladie.

Cependant plus de 800 patients sont enregistrés au service de pneumologie », fait savoir le professeur Touré. Toutefois, elle a estimé, que même si la maladie ne se guérit pas, elle peut se contrôler si le malade respecte les prescriptions du médecin. «Le malade peut vivre très longtemps avec son asthme sans faire de crise. Il suffit de respecter les règles d'hygiène de vie et faire attention à certaines allergiques».

L'asthme est une maladie qui ne se guérit pas et qui cause énormément de décès, nous confie le professeur Nafissatou Oumar Touré du service de pneumologie de l'hôpital Fann hier, mardi, lors de la journée mondiale de cette maladie. «Au Sénégal d'après les statistiques du ministère de la santé, rien que pour la région de Dakar, plus de 800 mille patients ont été enregistrés.

La journée mondiale de l'asthme a été célébrée hier, mardi 02 mai, sous le thème : «contrôler votre asthme, ne le laisser pas vous dominer». Au Sénégal, l'association nationale de soutien aux asmathiques (Ansa) et la société nationale de pneumologie ont sensibilisé la population sur les effets déclencheurs de cette maladie qui peuvent être évités. La rencontre s'est déroulée au service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips) en présence de docteur, Marie Kermesse Ngom Ndiaye de la direction de la maladie.

