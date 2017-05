communiqué de presse

Le footballeur professionnel sénégalais Khalifa Sankaré vient de gagner son procès contre son ancien club AL Arabi (Koweit). En effet, après avoir signé un contrat professionnel avec Al Arabi, informe-t-on dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien, ce club avait refusé de payer ses arriérés de salaires. Pour faire respecter ses droits devant la FIFA puis devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), l'ancien international a alors appel aux services de Maitre Moustapha Kamara avocat franco-sénégalais du Barreau de Marseille et de Paris.

Résultats : le TAS a condamné hier, le club Al Arabi à plusieurs centaines de millions de francs CFA correspondant à la totalité des années de salaires du contrat signé alors que le joueur n'est resté dans le club que quatre (4) mois avant de signer un nouveau contrat en Grèce puis en Espagne.

Rappelons que Maitre Kamara avait par ailleurs défendu récemment l'international brésilien Paulo César qui avait obtenu gain de cause contre le PSG et contre Toulouse, mais aussi le togolais Kossi Agassa contre le Stade de Reims.

Il est l'avocat de nombreux internationaux et du sélectionneur national Aliou Cissé.

Docteur en droit, titulaire d'un MBA, Me Kamara a été désigné tout récemment juge en arbitrage des litiges du commerce international à Paris.

Il est auteur de plusieurs livres en droit du sport notamment «Les opérations de transfert des footballeurs professionnels» ; «Les grands défis du football africain» ; «Le sport et le contrat de travail» ; «Le sport et le droit des sociétés» ; «Le droit des associations sportives» ; «Le football dans ses états, évolution et questions d'actualités» ; «La lutte avec frappe saisie par le droit» ; et «Le contentieux du statut et du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du sport (TAS) à paraitre en JUILLET 2017».