Le Premier Ministre, Mouhammed Boun Abdallah Dionne, a présidé hier, mardi 2 mai, une réunion technique interministérielle sur la problématique du retour des pêcheurs de Mauritanie et sur la brèche de Saint-Louis, en présence du Maire de Saint-Louis et l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie. A l'issue de cette rencontre, un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement pour appuyer les pêcheurs de Saint Louis. Entre autres, le gouvernement va mobiliser 15 milliards de francs Cfa pour résoudre définitivement le problème de la brèche. Aussi l'Etat envisage-t-il d'accompagner 500 familles de pêcheurs pour leur intégration.

Pour résoudre le problème de la brèche à Saint-Louis, le gouvernement du Sénégal va mobilier 15 milliards de francs Cfa. L'annonce a été faite par le Ministre de la pêche et de l'économie maritime Oumar Gueye hier, mardi 2 mai, au sortir d'un conseil interministériel présidé par le Premier Ministre Mouhammad Boun Abdallah Dionne. «S'agissant de la brèche de Saint-Louis, des solutions ont été trouvées à partir des études menées avec des experts. Il s'avère nécessaire de mobiliser 15 milliards de francs Cfa pour pouvoir résoudre ce problème dans un délai relativement court. En attendant, d'autres mesures immédiates sont prises à savoir le positionnement d'une vedette de patrouilleur au niveau de la brèche pour réguler les entrées et sorties en fonction des prévisions de la météo », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il a rappelé que les dispositifs du nouveau code de la pêche mauritanienne ne permettent pas aux pêcheurs Sénégalais d'exercer leur métier en terre mauritanienne. «Le nouveau code indique que pour pouvoir exercer là bas, il faut nécessairement débarquer tout ce que l'on capture en mer, en terre mauritanien. Ce qui n'est pas possible pour les Guet-Ndariens. C'est la raison pour laquelle, il n'est pas possible pour nos ressortissants de pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Et nous demandons à ces pêcheurs de s'abstenir d'aller pêcher dans ces zones. Parce que nous n'avons aucun protocole d'accord qui nous lie, en ce moment, avec la République sœur de Mauritanie», a-t-il précisé.

RETOUR DES PECHEURS DE LA MAURITANIE : 500 FAMILLES SERONT APPUYEES

Evoquant la problématique du retour des pêcheurs de Saint-Louis qui étaient en Mauritanie, Oumar Gueye indique que d'importantes mesures ont été prises par l'Etat. Il s'agit, selon lui, d'appuyer 500 familles pour permettre leur intégration avec des moyens assez importants qui seront définis très bientôt afin de pouvoir les venir en aide dans les plus brefs délais en termes d'acquisition de pirogues et d'intégration. «Nous allons voir avec la mairie de Saint-Louis dans quelle mesure il sera possible de leur trouver des espaces pour décongestionner Guet-Ndar », promet-il.

Pour sa part, le Mansour Faye, maire de la commune de Saint Louis, s'est réjoui de cette batterie de mesures prises par les autorités étatiques pour résoudre définitivement le problème de la brèche de Saint-Louis et en même temps pour le retour des pêcheurs Sénégalais de la Mauritanie.

«C'est plus qu'un ouf de soulagement pour les pêcheurs de Saint-Louis surtout ceux de Guet-Ndar. Accompagner 500 familles, c'est des mesures qui vont impacter la vie de plus de 10 mille personnes. Ces braves pêcheurs vont pouvoir en réalité reprendre leurs activités économiques et contribuer au développement de l'accroissement de la croissance du Pib du Sénégal. Ces mesures vont rassurer les populations de Guet -Ndar et celles de la langue de barbarie et toute la famille des pêcheurs », soutient-il.

A en croire au Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, le gouvernement a pris une troisième mesure consistant à trouver des l'espace pour les populations de Guet- Ndar. «Guet-Ndar est une zone de forte densité avec plus de 15 mille habitants au Km2. Nous avons trouvé de l'espace non seulement au niveau de Potou et de Lompoul, mais aussi au niveau des communes environnantes. Pour mieux faire la répartitions de ces parcelles aux pêcheurs qui en feront la demande, nous allons mettre en place un comité», a-t-il conclu.

MAMOUDOU TALLA, AMBASSADEUR DU SENEGAL EN MAURITANIE : «Les pêcheurs arrêtés croyaient qu'ils transportaient du poisson et non de la drogue»

Interpellé sur l'arrestation de trois pêcheurs Sénégalais aux larges des cotes de la Mauritanie, Mamoudou Talla, ambassadeur du Sénégal, en République Mauritanienne précise que ces pêcheurs croyaient qu'ils transportaient du poisson en lieu et place de la drogue. Il prenait part hier, mardi 2 mai, à la réunion interministérielle sur le retour des pêcheurs de Mauritanie et sur le problème de la brèche de Saint-Louis.

«La drogue était transportée par un navire marocain et ce navire était suivi par la garde-côte mauritanienne depuis le départ. Alors arrivés aux larges des eaux mauritaniennes, ils ont demandé à un pêcheur sénégalais, à qui ils ont fait savoir que le navire transportait le poisson, de faire entrer la marchandise. Etant donné que les marocains n'ont pas le droit de faire entrer du poisson en Mauritanie, ils ont demandé à un pêcheur sénégalais de mettre sa pirogue à leur disposition pour transporter le poisson. Donc les Sénégalais qui sont allés prendre le poisson croyaient qu'ils transportaient du poisson en lieu et place de la drogue», précise-t-il. Et au diplomate sénégalais de poursuivre ; «ils ont été arrêtés avec de la drogue dans la pirogue. Ils sont entre les mains de la justice mauritanienne. Nous suivons ce dossier de très près. Et nous ferons le nécessaire pour les faire sortir de prison».