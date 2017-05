Angola: Le ministre des télécommunications assure l'amélioration des services à Icolo e Bengo

Icolo E Bengo — Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha, a déclaré mercredi, dans le village de Catete, que la municipalité de Icolo et Bengo, située à 60 kilomètres à l'est de Luanda, aurait désormais les services de télécommunications opérant dans sa plénitude.

Le gouvernant qui a fait ces déclarations à la presse après une rencontre avec l'administrateur municipal de Icolo et Bengo, Adriano Mendes de Carvalho, a reconnu que la circonscription avait besoin de toute urgence de l'installation de services de télécommunications.

Selon lui, ces services doivent inclure l'installation d'Internet gratuite pour couvrir les institutions publiques, avec un accent sur les écoles, les tribunaux, les hôpitaux, la propre administration locale et le quartier général de la police locale.

"Il n'y a aucune raison pour qu'une municipalité qui est très proche de la capitale, n'e soit pas dotée des services technologiques dans un monde numérique où nous sommes", a-t-il déploré.

D'autres services à installer sont la téléphonie intercommunale de l'Angola Telecom, Movicel, Unitel, avançant vers l'automatisation des bureaux ou départements de l'administration municipale.

Le ministre a également abordé la nécessité des fonctionnaires de l'administration locale d'être enregistrés dans les réseaux sociaux, afin que les informations officielles puissent circuler dans ces comptes, visant principalement un secret interne.

La municipalité de Icolo et Bengo a une densité estimée à plus de 106 mille habitants, avec comme principales activités l'agriculture et la pêche.