Afrique: Unitel renforce l'itinérance en Algérie

Luanda — L'opérateur mobile privé angolaise Unitel a renforcé son service d'itinérance (roaming) en Algérie, grâce à un partenariat avec l'opérateur local ATM Mobilis, continuant ainsi à investir dans l'expansion et l'amélioration de ses services, a appris mercredi l'Angop par un communiqué de cette société.

Engagé à assurer un service plus complet et de qualité, l'Unitel élève à deux le nombre de partenaires dans le pays, permettant à ses abonnés de pouvoir appeler ou être appelés et échanger des courriers électroniques et profiter de multiples fonctions sur leurs appareils mobiles en Algérie.

Avec plus de 400 partenaires, le service d'itinérance Unitel est disponible dans au moins 180 pays et le service GPRS / données est disponible dans plus de 140 pays en partenariat avec plus de 230 opérateurs.

L'extension de la gamme de partenariats sur les cinq continents, Unitel réaffirme sa position en tant que leader du marché angolais de la téléphonie.