Angola: Le programme de vaccination de routine est essentielle, reconnaît le ministre

Pour lui, la situation sanitaire se caractérise par la prédominance des maladies transmissibles dans le pays notamment le paludisme comme la principale cause de décès, le VIH / sida et la tuberculose.

A ce moment, a-t-il indiqué, le secteur donne priorité au renforcement des capacités du service national de santé dans les municipalités, capacités en termes de ressources humaines et technologiques, y compris des médicaments et des vaccins, afin que la gestion soit efficace.

A l'occasion, il a dit que l'environnement dans le pays en termes d'économie et de vie sociale, était de transition, car il vit une réforme macro-économique découlant de l'appréciation du prix du pétrole sur le marché international, ce qui a eu un impact négatif sur l'économie et le Budget Général de l'Etat en particulier dans le secteur de la santé.

