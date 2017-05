Cette deuxième conférence sociale sur le thème : « La Réforme des Retraites au Sénégal : Vers des Régimes Viables et Inclusifs », avait pour principal but de trouver des réponses sur la problématique de la retraite aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public comparativement à la première conférence du 14 et 15 avril 2014.

«Il ne sera jamais question pour le Saes d'entériner les décisions retenues lors de la table ronde sur le Fonds national de Retraite (Fnr) et reste plus que jamais sur l'accord conclu avec le gouvernement », indique le bureau national.

Les camarades de Malick Fall, secrétaire général du Saes, marquent ainsi leur déception et leur désapprobation par rapport aux conclusions issues de la table ronde n°2 relative à la viabilité du régime FNR et les perspectives d'amélioration de la retraite des fonctionnaires.

